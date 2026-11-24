Beauvais dévoile les Féeries de Noël 2026 : quatre semaines d'animations dès le 4 décembre et une trentaine de compagnies en centre-ville.

La Ville de Beauvais a présenté, ce lundi 23 novembre 2026, le programme de ses Féeries de Noël 2026. Les festivités débuteront le 4 décembre prochain pour quatre semaines d'animations dans le centre-ville, avec des spectacles, des manèges et un marché de Noël. Le conseiller municipal délégué à l'événementiel, Antoine Salitot, a détaillé cette édition devant plusieurs commerçants du marché.

Le budget dépasse 300 000 euros et le programme prévoit 27 chalets pour les exposants, des manèges pour enfants et de nombreux spectacles. La Ville rappelle que le marché a accueilli 160 000 visiteurs sur la place Jeanne-Hachette en décembre 2025, ce qui pose directement la question de la concurrence avec le marché de Noël d'Amiens.

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Une trentaine de compagnies en centre-ville

Une trentaine de compagnies doivent défiler dans le centre-ville de Beauvais pendant les Féeries de Noël 2026, selon la Ville. Antoine Salitot estime que la richesse des spectacles est ce qui distingue avant tout Beauvais des autres villes pour Noël.

Le rendez-vous numéro un sera le défilé qui débutera à 21h30 entre la rue Gambetta et la place Jeanne-Hachette. Une pieuvre géante déambulera accompagnée de gros ballons gonflés à l'hélium en forme de tortues, d'hippocampes et de poissons lumineux, sur le thème de la faune aquatique.

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Le spectacle inaugural se déroulera de 18h30 à 20h15 sur la place Jeanne-Hachette, avec des marionnettes géantes d'animaux. La Ville le présente comme une fresque de rue lumineuse à la frontière entre art vivant et sculpture, avant le feu d'artifice tiré sur le pont de Paris à 21h30.

Manèges, tarifs et grande roue face à Amiens

Le marché de Noël de Beauvais maintient ses tarifs : 5 euros pour un adulte et 4 euros pour un enfant. Les prix n'augmentent pas cette année, un argument qui vise particulièrement les familles.

Les manèges constituent l'autre atout du marché beauvaisien. Le manège en forme de sapin et de boules, absent depuis plusieurs années, fait son retour. Le manège " exclu " a été conçu par un forain local pour la Ville de Beauvais : des traîneaux et leurs rennes y tournent autour du Père Noël.

À Amiens, située à environ 1 heure de route, le marché de Noël s'étend sur six semaines de festivités, avec 122 chalets, 1,2 million de visiteurs en 2025, une grande roue de retour cet hiver et une patinoire de plein air. Quatre grandes parades y sont prévues, dans quatre univers différents : fantastique, féerique, cabaret et Belle Époque.

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Antoine Salitot affirme pourtant qu'il n'y a pas de concurrence directe entre les deux marchés. Selon lui, les visiteurs qui se rendent à Amiens se rendent aussi à Beauvais, et la force de la ville moyenne tient à ses commerçants fidélisés, qui reviennent d'une année à l'autre.

Grande roue et calendrier de l'hiver en Picardie

La grande roue de Beauvais ne sera plus la seule de l'hiver en Picardie, ce qui pourrait réduire son effet de surprise dans l'Oise. Le marché d'Amiens retrouve sa grande roue après une édition manquée, tandis que celle de Beauvais est renouvelée.

Antoine Salitot répond à ceux qui avaient qualifié l'opération d'opportunisme politique à l'approche des élections municipales. Il affirme que la grande roue repose sur un travail de confiance avec les forains, et qu'elle devrait normalement être installée dans une métropole.

Les Féeries de Noël 2026 s'ouvriront le 4 décembre pour une durée de quatre semaines. Les familles et les visiteurs de l'Oise pourront suivre les spectacles, les défilés et les manèges sur la place Jeanne-Hachette et dans le centre-ville tout au long de cette période.