Feeding Ghosts - A Portrait of Three Generations Struggling in China and the United States

Feeding Ghosts is a compelling personal narrative that explores the interconnected lives of Tessa Hulls, her mother Rose, and her grandmother SunYi - three women from different backgrounds - and their experiences living under totalitarian regimes in China and their exile in the United States. Through vivid narratives, intricate dialogue, and powerful drawings, the story delves into the challenges, fears, and resilient qualities of these women as they confront their pasts and forge a new path.

3 destins de femmes entre Chine totalitaire et Etats-Unis. Avec Feeding Ghosts, Tessa Hulls explore le passé de sa grand-mère journaliste sous les années Mao, auteure d'un livre qu'on se passera sous le manteau à Hong-Kong et qui sombra dans la folie, emportant avec elle, par ricochet, sa fille.

Elles sont 3. Une fille, sa mère et sa grand-mère. La première est l'autrice Tessa. Elle est Américaine.

C'est elle qui dictera le récit.

"A bord d'un train de nuit en Chine en 2016. Si on m'avait dit il y a 5 ans que je me retrouve... avec ma mère, à voyager dans le temps dans l'espoir de renouer des liens, l'idée m'aurait paru impossible et m'aurait étranglée. J'ai passé ma vie à fuir.

" La seconde femme est donc sa mère, Rose. La troisième, c'est la grand-mère de Tessa, SunYi. On ne l'entendra que par le truchement de ses... et des souvenirs de Rose. Car SunYi est morte en 2012, après des décennies passées entre paranoïa et folie.

Mais SunYi n'était pas n'importe qui. Elle fut journaliste. Eut une enfant Rose, avec un diplomate suisse qui l'abandonna. Elle est l'autrice d'un livre qui mêle son histoire à celle de la Chine en guerre contre le Japon, et de celle qui suivra, sous Mao, qu'elle va fuir, seule avec sa fille pour Hong Kong.

Un livre critique du parti communiste qui eut son succès hors des frontières chinoises. Un livre qui détruisit sa mémoire "Elle pensait que si elle arrivait à nous sortir de... nous serions en sécurité. Mais elle ne pouvait pas savoir que sa maladie mentale allait nous dévorer.

" Dessin souvent sur fond noir, centré sur les visages, blancs. Dessin simple où les humeurs des personnages se jugent aux positions de leurs sourcils, où les perspectives et les proportions sont parfois chaotiques, où les tourbillons sont nombreux pour imager l'époque ou la folie de SunYi. Elles sont 3. Une fille, sa mère et sa... décrit Feeding Ghosts comme une exploration de la vie de SunYi, du rapport mère-fille, de la Chine totalitaire.

Une exploration qui va permettre à Tessa Hulls de comprendre pourquoi elle a fui les années durant, sa mère en parcourant le monde. Elle pensait se sauver d'un passé trop lourd à porter. Mais "Très souvent la liberté signifie qu'on est attendu nulle part. J'ai mis des années à comprendre que je devais trouver la Chine qui sommeillait en moi.

" d'Art Spiegelman. Ce sont les récits d'enfants, devenus adultes, qui cherchent à comprendre d'où ils viennent et qui ils sont par rapports au passé de leur parents. Et ce n'est pas un hasard si le titre évoque la figure fantomatique..





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