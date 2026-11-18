Patrick Coquelet s'exprime sur la crise du FC Dieppe. Le président annonce un réinvestissement total pour restaurer la stabilité et la cohésion du club normand.

Le président du FC Dieppe, Patrick Coquelet, a officiellement rompu le silence le mardi 17 novembre 2026 pour aborder la grave crise de gouvernance qui traverse actuellement le club normand. Cette prise de parole intervient alors que la structure sportive fait face à des remous internes majeurs, marquant un tournant décisif dans la tentative de stabilisation de l'établissement.

Premiers pas de Patrick Coquelet

Le président du FC Dieppe, Patrick Coquelet, a choisi de publier un communiqué officiel pour clarifier la situation et rassurer les parties prenantes. Son intervention vise directement à répondre aux inquiétudes suscitées par les récentes tensions au sein de la direction du club. Cette démarche institutionnelle marque son engagement à ne plus laisser le flou s'installer durablement.

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Détails de la crise de gouvernance

Djialli Bekkar, l'entraîneur de l'équipe fanion, ainsi que les joueurs du groupe National 1 et les éducateurs du club, ont publiquement dénoncé le manque de clarté au niveau de la direction. Ces membres clés de la structure sportive ont participé à des échanges qualifiés de francs, directs et constructifs avec les membres du comité directeur. Ces discussions ont permis de clarifier certaines incompréhensions et d'identifier un terrain d'entente pour repartir de l'avant.

Réactions et positions des acteurs

Patrick Coquelet a exprimé sa tristesse face aux événements récents qui ont animé la vie du club, affirmant que ces situations l'ont profondément attristé. Il a réaffirmé son soutien indéfectible à l'entraîneur du groupe de National 1, Djialli Bekkar, qui était initialement annoncé sur le départ mais pourrait finalement conserver son poste. Cette décision vise à garantir que chaque membre puisse exercer ses missions avec sérénité et stabilité.

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Impact sur le futur du club

Patrick Coquelet, président du FC Dieppe depuis treize ans, a décidé de se réinvestir activement dans le pilotage de la structure. Il entend renforcer sa présence auprès des différentes composantes du club et assurer un suivi plus direct des dossiers structurants. Son objectif est de démontrer que son engagement et sa détermination restent intacts malgré les périodes difficiles traversées par l'institution.

Vision et prochaines étapes

La réussite sportive est présentée comme une ambition collective nécessitant confiance, cohérence et solidarité entre toutes les composantes du club. Patrick Coquelet annonce que les prochaines semaines seront consacrées au travail, à la cohésion et à la performance. Il rappelle que l'organisation revient aux dirigeants et les décisions au président, tout en laissant le terrain aux footballeurs pour concrétiser ces efforts communs.