FC Barcelone : Victoire éclatante 6-1 face à Alavés pour le retour au sommet de la Liga

Le FC Barcelone a dominé le Deportivo Alavés sur le score de 6-1, permettant à Hansi Flick et ses joueurs de reprendre la place de leader. Raphinha et Lamine Yamal ont marqué des doublés dans ce match spectaculaire, effaçant les défaites récentes contre le PSG et le Real Madrid.

Après une semaine difficile marquée par des défaites consécutives contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et contre le Real Madrid en championnat, le FC Barcelone a répondu présent avec une performance écrasante.

Le champion d'Espagne en titre a littéralement explosé le Deportivo Alavés ce samedi soir sur son terrain, remportant un match spectaculaire sur le score fleuve de six buts à un. Cette victoire constitue une réponse claire de l'entraîneur Hansi Flick et de ses joueurs, qui ont tenu à remettre les pendules à l'heure face à la concurrence acharnée de la Liga.

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Le FC Barcelone reconquiert la tête de la Liga

Privé de sa place de leader en milieu de journée au profit de l'Atlético Madrid, le Barça a immédiatement récupéré le haut du tableau dès la fin de la rencontre, prouvant une nouvelle fois sa solidité offensive et sa capacité à réagir rapidement après un revers. La domination barcelonaise s'est faite sentir dès les premières minutes et ne s'est jamais démentie.

À la pause, le score était déjà largement en faveur des locaux avec quatre buts à zéro, annonciateurs d'une soirée festive au Camp Nou. Raphinha a ouvert la marque dès la huitième minute, bénéficiant d'une excellente passe de Pedri, avant de doubler la mise en première période, portant ainsi son total à quinze réalisations en Liga cette saison.

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Fermin Lopez a ensuite inscrit le troisième but, devenant par la même occasion passeur décisif pour une autre joie du public, tandis que Lamine Yamal ajoutait une quatrième réalisation juste avant la mi-temps. Ce festival offensif a démontré la parfaite symbiose entre les attaquants du Barça, qui ont su exploiter les failles défensives d'Alavés avec une efficacité redoutable. Le deuxième acte n'a fait qu'amplifier le déséquilibre entre les deux formations.

Lamine Yamal marque un doublé spectaculaire

Hansi Flick n'a pas resserré l'étreinte, permettant à ses attaquants de continuer à marquer. Lamine Yamal a confirmé son état de forme exceptionnel en inscrivant un deuxième but, réalisant ainsi son propre doublé dans la soirée. Anthony Gordon a également marqué pour les visiteurs, rendant la note encore plus salée pour le Deportivo Alavés, mais le désastre était déjà consommé.

Seul Mariano Diaz a pu sauver l'honneur pour Alavés en réduisant l'écart à la quatre-vingt-quatrième minute, empêchant techniquement le Barça de conserver sa cage inviolée. Au classement, cette victoire permet au Barça de reprendre deux points d'avance sur les Colchoneros de l'Atlético Madrid. La pression est désormais mise sur le Real Madrid, provisoirement à six points, qui devra impérativement s'imposer dimanche à Santander pour tenter de maintenir son rythme.

Ce match a été suivi en direct sur DAZN, attirant l'attention des supporters passionnés à travers le monde.