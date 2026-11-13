FC Andorre : Suspension de Jesus Owono après la mort de Jesus de Miguel

La RFEF a annoncé la suspension du gardien de 25 ans après le décès tragique de son coéquipier adverse lors d'un choc en match.

La Fédération royale espagnole de football ( RFEF) a annoncé, vendredi 13 novembre 2026, la suspension du gardien du FC Andorre, Jesus Owono, âgé de 25 ans. Cette mesure disciplinaire fait suite au décès tragique de l'attaquant du CD Tenerife, Jesus de Miguel, survenu le lendemain d'un choc en jeu lors d'un match de deuxième division.

Suspension du gardien du FC Andorre

Jesus Owono a percuté Jesus de Miguel lors du match opposant le FC Andorre au CD Tenerife, qui s'était soldé par un match nul de 2-2. La fédération a confirmé la décision de sanctionner le gardien équato-guinéen après l'annonce de la disparition du joueur canarien. Cette sanction sportive intervient alors que l'enquête judiciaire est déjà ouverte sous supervision judiciaire.

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Détails du choc fatal sur le terrain

L'incident s'est produit lors d'une rencontre de Liga2. L'attaquant de Tenerife avait d'abord été déclaré dans un état stable, bien que grave, par son club. Malheureusement, Jesús de Miguel Alameda est décédé le 3 novembre 2026 au matin des suites de ses blessures. Le club canarien a annoncé le décès à 8 heures ce mardi.

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Réaction et pression sur le gardien

Jesus Owono a exprimé sa douleur et sa peine face à cette tragédie. Il a déclaré avoir du mal à assimiler les événements et a envoyé ses pensées à la famille de la victime. Suite à l'accident, le gardien a dû désactiver son compte Instagram en raison de l'hostilité en ligne, recevant des insultes et des commentaires le traitant de meurtrier.

Conséquences juridiques et sportives

Outre la suspension sportive, Jesus Owono pourrait se retrouver devant la justice pour homicide par négligence. La police a confirmé l'ouverture d'une enquête sous supervision judiciaire. Cette affaire suscite une vive émotion dans le football espagnol, avec des appels à la sérénité face à la tragédie.