FBI : La Corée du Nord responsable du vol historique de Binance

Le FBI accuse la Corée du Nord d'avoir volé 6,3 milliards de dollars chez Binance. Découvrez les détails de cette cyberattaque majeure et les réactions.

Le FBI a officiellement accusé la Corée du Nord d'être responsable du piratage historique de la plateforme de cryptomonnaies Binance. Selon un communiqué publié par l'agence américaine, les services de renseignement nord-coréens seraient à l'origine du vol de plus de six milliards de dollars américains en actifs virtuels. L'incident s'est produit aux alentours du 29 octobre 2026, touchant la première plateforme d'échanges de cryptomonnaies au monde en volume.

Le groupe TraderTraitor identifié par les enquêteurs

Les enquêteurs américains ont identifié le groupe de pirates informatiques nord-coréens connu sous le nom de TraderTraitor comme étant derrière cette cyberattaque sans précédent. Les agents ont constaté que les voleurs tentaient de convertir les fonds détournés en Ether, la cryptomonnaie du réseau Ethereum. Cette étape initiale de conversion s'inscrit dans une stratégie plus large de blanchiment d'argent numérique.

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Le communiqué du FBI précise que ces actifs doivent ensuite être davantage blanchis. Les pirates comptent utiliser des conversions via des services de finance décentralisée, appelés DeFi, ainsi que des échanges instantanés. Ces outils permettent de transformer rapidement une cryptomonnaie en une autre sans passer par une banque ou un intermédiaire traditionnel, rendant le traçage beaucoup plus difficile pour les autorités.

Des millions d'adresses Ethereum ciblées pour le blanchiment

Le FBI a publié une liste détaillée d'environ cinq cent adresses Ethereum. Ces adresses sont celles que les acteurs de TraderTraitor utilisent actuellement pour tenter de blanchir les actifs volés lors de l'attaque de Binance. L'agence fédérale a vivement demandé aux plateformes de cryptomonnaies, aux services DeFi et aux sociétés d'analyse blockchain de bloquer immédiatement les transactions liées à ces adresses spécifiques.

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Le montant dérobé représente une somme colossale, estimée à six virgule trois milliards de dollars. Ce chiffre correspond à environ cinq virgule six milliards d'euros. Cette attaque record a relancé les interrogations sur la sécurité des clés privées au sein des plus grandes plateformes d'échanges de devises numériques du globe, alors que Binance revendique trois cent trente-cinq millions d'utilisateurs.

Scepticisme de Donald Trump et contexte géopolitique

Le président américain Donald Trump a toutefois émis des doutes quant à l'implication officielle de Pyongyang dans cette affaire. Bien que se vantant régulièrement d'entretenir de bonnes relations personnelles avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, M. Trump a déclaré aux journalistes dans sa résidence en Floride tard le samedi soir qu'il n'était pas inquiet. Il a ajouté qu'ils en apprenaient davantage et qu'ils ne savaient pas si c'était bien la Corée du Nord.

Néanmoins, le contexte géopolitique reste tendu. La Corée du Nord, frappée de lourdes sanctions internationales en raison de ses programmes nucléaires et de missiles balistiques, cherche désespérément à se procurer des revenus de façon illicite. Le groupe Lazarus, auquel appartient TraderTraitor, est affilié aux services de renseignement nord-coréens et a déjà été accusé d'avoir piraté les studios Sony Pictures Entertainment en représailles au film satirique sur la péninsule.

Une capacité de cyber-guerre dévastatrice et reconnue

Un rapport de l'armée américaine en 2020 révélait que l'unité nord-coréenne de cyberguerre, le Bureau 121, compte six mille employés. Ces agents opèrent aussi à partir de l'étranger, notamment en Biélorussie, en Chine, en Inde, en Malaisie ou en Russie. Cette capacité opérationnelle étendue explique en partie la sophistication et l'ampleur des attaques menées contre les infrastructures financières mondiales, y compris celles des cryptomonnaies.

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Le vol de Binance est quatre fois plus important que celui que TraderTraitor avait siphonné, d'après le FBI, sur la plateforme ByBit en février 2025. Cet événement précédent, estimant alors le vol à un virgule cinq milliard de dollars, constituait le record en cryptomonnaies avant celui de Binance. L'ampleur de cette nouvelle attaque met en lumière la menace persistante et croissante posée par les États-nations sur les écosystèmes financiers numériques.

Conséquences pour Binance et les utilisateurs

Après cette cyberattaque record, la plateforme Binance a annoncé le rétablissement progressif de ses services. Le groupe a indiqué samedi que ses clients devaient pouvoir recommencer dimanche à effectuer des retraits, suspendus depuis le vol pour stopper l'hémorragie financière. Cette suspension avait pour but de permettre aux experts de sécuriser les fonds restants et de tracer les transactions suspectes.

Binance s'emploie actuellement à retracer les actifs dérobés avec l'aide d'autres acteurs de l'écosystème des cryptomonnaies. La plateforme a assuré publiquement qu'aucun de ses clients ne serait lésé par cet événement. À titre de comparaison, le site concurrent Crypto.com comptabilisait sept cent quarante-cinq millions de propriétaires de cryptomonnaies dans le monde, soulignant l'importance critique de la confiance des utilisateurs dans ce secteur volátil.