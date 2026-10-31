FBI accuse la RPC de Corée du vol de 6 milliards sur Binance

Le FBI accuse la RPC de Corée d'avoir dérobé 6 milliards de dollars sur Binance. Le groupe Lazarus, via TraderTraitor, blanchit les fonds via Ethereum.

Le Federal Bureau of Investigation ( FBI) a annoncé samedi avoir formellement accusé la République populaire démocratique de Corée (RPC de Corée) d'être responsable du vol de plus de 6 milliards de dollars américains en actifs virtuels sur Binance. Cette plateforme, qui figure comme la première au monde en volume d'échanges de cryptomonnaies, a été ciblée dans ce qui est considéré comme le plus grand casse financier de l'histoire des actifs numériques.

Identification du groupe Lazarus

Les enquêteurs américains ont identifié derrière cette opération le groupe de pirates informatiques nord-coréen connu sous le nom de TraderTraitor. Selon le FBI, les voleurs étaient en train de convertir les fonds détournés en Ether, la cryptomonnaie native du réseau Ethereum. Cette étape est cruciale dans la stratégie de blanchiment adoptée par les hackers.

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Le communiqué officiel précise que ces actifs sont destinés à être davantage blanchis au moyen de conversions via des services de finance décentralisée, ou DeFi, ainsi que par des échanges instantanés. Ces méthodes permettent de préparer les fonds pour d'autres étapes de blanchiment en évitant les intermédiaires traditionnels. Les services DeFI fonctionnent entièrement sur la blockchain, tandis que les échanges instantanés permettent de convertir rapidement une cryptomonnaie en une autre.

Opérations de blanchiment et sanctions

Le FBI a publié une liste d'environ 500 adresses Ethereum qui sont actuellement utilisées par les acteurs de TraderTraitor pour blanchir ces actifs volés. Les autorités ont demandé aux plateformes de cryptomonnaies, aux services DeFi et aux sociétés d'analyse blockchain de bloquer toutes les transactions liées à ces adresses spécifiques afin de tracer et de geler ces avoirs.

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Le montant dérobé représente quatre fois celui que le même groupe avait siphonné sur la plateforme ByBit en février 2025. Cet antécédent représentait alors le vol le plus important en cryptomonnaies, évalué à 1,5 milliard de dollars. Ce volume massif illustre l'ampleur sans précédent de l'attaque menée contre le secteur financier numérique.

La RPC de Corée, qui est frappée de lourdes sanctions internationales en raison de ses programmes nucléaires et de ses missiles balistiques, cherche ainsi à se procurer des revenus de façon illicite. Le groupe TraderTraitor est considéré comme faisant partie du groupe Lazarus, lui-même affilié aux services de renseignement nord-coréens. Selon un rapport de l'armée américaine en 2020, l'unité nord-coréenne de cyberguerre, le Bureau 121, compte 6 000 employés qui opèrent aussi à partir de l'étranger.

Réponse de Binance et impact

Ces opérations s'effectuent notamment depuis des bases à l'étranger, notamment en Biélorussie, en Chine, en Inde, en Malaisie ou en Russie. Cette implantation internationale complique considérablement les enquêtes et les poursuites judiciaires internationales. Binance, qui revendique 335 millions d'utilisateurs, a indiqué que ses clients devaient pouvoir recommencer ce dimanche à effectuer des retraits. Ces retraits étaient suspendus depuis le vol pour stopper l'hémorragie financière immédiate.

Le groupe a en outre assuré qu'aucun de ses clients ne serait lésé par cette opération de grande envergure. Cette déclaration vise à restaurer la confiance dans la plateforme après cette violation de sécurité massive. La coopération entre les autorités américaines et les entreprises du secteur privé reste essentielle pour contrer ces menaces croissantes dans le domaine de la cybersécurité financière.

Contexte géopolitique et surveillance

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La surveillance accrue de ces adresses Ethereum marque une escalade dans la guerre du renseignement numérique. Les agences américaines multiplient les avertissements et les sanctions contre les entités impliquées dans le blanchiment de fonds criminels. L'identification précise des adresses permet aux plateformes partenaires d'anticiper les mouvements de fonds et de renforcer leurs protocoles de sécurité.

L'histoire de ce vol met en lumière la vulnérabilité des actifs numériques face aux États-nations armés. Alors que la technologie blockchain promet transparence et sécurité, les acteurs malveillants utilisent des méthodes sophistiquées pour contourner ces principes. La réponse de Binance montre la capacité des entreprises à réagir rapidement face à des crises de cette ampleur.

Les analystes surveilleront de près les mouvements futurs sur les adresses listées par le FBI. Toute tentative de transfert ou de conversion de ces fonds spécifiques sera bloquée par les partenaires technologiques de l'enquête. Cette action conjointe représente un jalon important dans la lutte internationale contre le financement du terrorisme et des régimes isolés.

La communauté crypto reste vigilante face à ces menaces persistantes. Les leçons tirées de cette attaque influenceront probablement les régulations futures et les standards de sécurité pour les plateformes d'échange. La transparence accrue offerte par l'analyse blockchain devient un outil crucial pour les forces de l'ordre.