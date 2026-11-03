FBI accuse la Corée du Nord du vol record de 6,3 milliards sur Binance

Le FBI accuse le groupe nord-coréen TraderTraitor du piratage de Binance pour 6,3 milliards de dollars. Pyongyang nie les faits et mène de nouveaux tests de missiles.

Le Federal Bureau of Investigation ( FBI) a publié des accusations formelles attribuant le vol historique de 6,3 milliards de dollars en cryptomonnaies sur la plateforme Binance à un groupe de hackers nord-coréens identifié sous le nom de TraderTraitor. Cette annonce intervient juste après l'attaque massive du jeudi 29 octobre, qui a touché le leader mondial des échanges de devises numériques. Pyongyang a immédiatement rejeté ces allégations comme étant absurdes et politiquement motivées.

Nature de l'attaque et identité des hackers

Le FBI lie directement cette cyberattaque massive à l'entité TraderTraitor, une cellule opérationnelle du vaste réseau Lazarus Group. Ce groupe criminel cybernétique est lui-même affilié aux services de renseignement nord-coréens. L'agence américaine souligne que cette même entité avait dévalisé la plateforme ByBit en février 2025. Cet événement précédent représentait alors le plus gros casse informatique de l'histoire avec 1,5 milliard de dollars de butin. Binance compte aujourd'hui 335 millions d'utilisateurs à travers le monde.

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Dénégations officielles de Pyongyang

Kim Yo Jong, sénior du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a vivement condamné ces accusations dans un communiqué diffusé par l'agence de presse d'État KCNA. Elle a décrit les déclarations du FBI comme une "rétorique absurde n'apportant rien de nouveau". Selon elle, les États-Unis trompent l'opinion publique internationale en accusant systématiquement la République populaire démocratique de Corée de tous les cybercrimes mondiaux. Elle a qualifié cette initiative d'ingérence dans la souveraineté nationale et de tentative de nuire au prestige du pays.

Contexte militaire et stratégique

La dénégation diplomatique s'accompagne d'une escalation militaire immédiate. La veille des accusations du FBI, la Corée du Nord a effectué avec succès des tirs de missiles de croisière. Le KCNA a affirmé que ces tests visaient à perfectionner la maniéuvrabilité terminale et la capacité de frappe verticale. L'ogive à dispersion de ces missiles peut détruire une zone de cinq à six hectares. Ces projectiles ne sont pas soumis aux mêmes sanctions internationales que les missiles balistiques, ce qui permet à Pyongyang de tester ses capacits sans provocation diplomatique majeure.

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Capacités cybernétiques nord-coréennes

L'unité spécialisée dans la cyberguerre de la République populaire démocratique de Corée, connu sous le nom de Bureau 121, dispose d'effectifs considérables. Un rapport de l'armée américaine en 2020 évaluait ce nombre à 6 000 opérateurs. Les renseignements sud-coréens ont revu ce chiffre à la hausse en 2024, estimant la force à 8 400 soldats du numérique. Ces experts opèrent depuis l'étranger, notamment depuis le Belarus, la Chine, l'Inde, la Malaisie et la Russie. Ils ont historiquement marqué l'opérationnel en attaquant Sony Pictures en 2014.

Impact économique et répercussions internationales

L'ampleur financière de ce vol représente près d'un quart du produit intérieur brut annuel estimé de la Corée du Nord. Michael Bosack du Parley Policy Institute estime que ce démenti sert aussi à préserver les circuits de blanchiment de cryptomonnaies. Cette affaire risque d'entraver les négociations potentielles entre Kim Jong Un et le président américain Donald Trump. Parallèlement, Binance devra suspendre ses services dans plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France, à partir du 1er juillet en raison du manque d'agrément réglementaire.