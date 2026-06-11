Favorites for the 2026 FIFA World Cup

The 2026 FIFA World Cup is set to take place in Mexico, Canada, and the United States. The tournament will feature 32 teams competing for the coveted trophy. Among the supporters gathered at the event, the French team, led by Didier Deschamps, is often considered a top contender.

La Coupe du monde 2026 s’ouvre ce jeudi 11 juin au Mexique. Après 104 rencontres disputées à travers l’Amérique du Nord, une seule nation soulèvera le trophée suprême.

Déjà rassemblés aux quatre coins du continent, les supporters du monde entier esquissent les contours de leurs favoris. Et, dans ce concert de pronostics, l’équipe de France de Didier Deschamps occupe une place de choix, souvent même la première. Sur la jetée de Santa Monica, pourtant, la fièvre du Mondial semble encore lointaine. Très lointaine.

Entre les attractions qui bordent l’océan Pacifique, les conversations tournent davantage que du plus grand rendez-vous du football mondial, dont le coup d’envoi sera donné dans quelques heures au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Parmi les innombrables maillets de basket apparaissent les couleurs de quelques sélections qualifiées. Certains supporters viennent tout juste d’arriver à Los Angeles et profitent encore de la fraîcheur relative du bord de mer pour échapper à une chaleur écrasante.

Aucun maillot tricolore ne se distingue à l’horizon. Pourtant, à écouter les supporters rencontrés sur place, les Bleus figurent parmi les grands favoris de la compétition. Victor, vêtu du maillot du Brésil, se réjouit de pouvoir échanger sur cette Coupe du monde. J’ai l’impression que ça ne parle à personne ici.

Je ne veux même pas évoquer le sujet avec les locaux, ça ne les intéresse pas. La France, bien évidemment. C’est même logique. Vous avez encore une fois une génération exceptionnelle.

Vous êtes les grands favoris de ce Mondial. Avant de jeter un regard vers son propre maillot et d’ajouter, non sans malice: Attention, nous avons cinq étoiles sur le maillot. Il ne faut pas l’oublier, et surtout ne pas nous sous-estimer. Un peu plus loin, smartphone à la main pour immortaliser son séjour américain, Guidor, supporter allemand, partage le même sentiment.

Dans son scénario idéal, les Bleus soulèvent la Coupe du monde le 19 juillet à New York. Il faut être sérieux: L’attaquant du Real Madrid incarne à lui seul une grande partie du rayonnement de l’équipe de France aux États-Unis. Pour de nombreux Américains peu familiers du 'soccer', il demeure l’un des rares joueurs français immédiatement identifiables. Son aura médiatique se ressent particulièrement à Los Angeles.

J’ai entendu dire qu’en France vous adorez le critiquer. C’est vrai? Vous ne mesurez pas vraiment la pépite, le joyau que vous possédez





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