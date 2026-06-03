Faux prêtre et confession bidon : le fiasco de l'émission Appel à témoins sur M6

L'émission Appel à témoins a diffusé le témoignage d'un faux prêtre affirmant avoir confessé Xavier Dupont de Ligonnès. L'évêque de Carcassonne a démenti et Julien Courbet a reconnu avoir été piégé.

Le mardi 2 juin 2026, l'émission Appel à témoins diffusée sur M6 a suscité une vive polémique après la diffusion du témoignage d'un homme se présentant comme prêtre, affirmant avoir reçu la confession de Xavier Dupont de Ligonnès en 2022.

Ce dernier, recherché pour le meurtre de sa famille en 2011, serait donc toujours en vie selon ce récit. Cependant, l'évêque de Carcassonne a rapidement démenti ces propos, qualifiant la séquence de trop grave. L'animateur Julien Courbet a reconnu sur Europe 1 que son équipe avait été piégée par ce faux prêtre, dont le comportement hors antenne s'est avéré encore plus étrange qu'à l'écran. L'ancien enquêteur Gilles Galloux, invité sur Europe 1, a analysé la situation en détail.

Il a expliqué que le soi-disant prêtre, se présentant sous le prénom Marc, n'arrêtait pas d'ajouter des éléments invraisemblables, à tel point que la production a fini par douter de sa bonne foi. Hors plateau, l'homme aurait fumé et exaggeré ses propos, ce qui a renforcé les soupçons. Julien Courbet, de son côté, a assumé sa part de responsabilité, déclarant qu'il ne cherchait pas d'excuses et qu'il s'attendait à être critiqué sur les réseaux sociaux.

Il a ajouté que des risques sont parfois pris et que celui-ci leur était revenu en pleine figure. Cette affaire relance les spéculations autour de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès. Plusieurs témoignages récents, comme celui d'une femme affirmant l'avoir croisé à San Francisco, ou les messages postés sur un forum catholique sous pseudonymes, entretiennent le mystère.

Cependant, les autorités restent prudentes et les experts estiment que certaines de ces pistes relèvent plus du fantasme que de la réalité. L'émission Appel à témoins continue de recevoir des informations, mais cette mésaventure rappelle l'importance de vérifier scrupuleusement les sources avant de les diffuser





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