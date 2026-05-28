Faux mail PayPal : arnaque au paiement et conseils pour être vigilant

La fraude en ligne est en pleine croissance et l'arnaque dite du "paiement par PayPal" reste l'une des plus utilisées par les escrocs. Sur les plateformes de seconde main, des vendeurs peuvent être victimes de ces arnaques, qui peuvent coûter très cher. Voici les conseils pour être vigilant et éviter les préjudices.

Faux mail PayPal, paiement prétendument bloqué, frais à avancer pour "sécuriser" la transaction... Sur Vinted, Leboncoin ou Marketplace, cette arnaque vise les vendeurs particuliers et peut coûter bien plus que quelques dizaines d'euros.

Les plateformes de seconde main constituent un terrain particulièrement favorable : échanges rapides, profils inconnus et pression pour conclure vite. L'acheteur paraît sérieux, confirme qu'il souhaite acquérir l'objet et annonce Quelques minutes plus tard, le vendeur reçoit un mail l'informant que le paiement serait "en attente" et que des frais doivent être réglés pour finaliser l'opération.

C'est à ce moment précis que la fraude se met en place : persuadée de, la victime accepte d'avancer 20, 30 ou parfois 50 euros. , notamment sur des paiements de biens et services, des transactions internationales ou des conversions de devise. Sur ses pages d'aide, la plateforme détaille ces cas précis. Le plus souvent, ces frais sont automatiquement déduits au moment de la transaction ou pris en charge par l'émetteur du paiement.

Ils apparaissent depuis l'application ou le site officiel, sans passer par le lien reçu dans le mail ou le SMS. Si le paiement n'apparaît pas dans l'activité du compte, il faut considérer qu'il n'existe pas.

"Vérification incomplète", "paiement suspendu", "contrôle de sécurité supplémentaire"... Le vendeur hésite à s'arrêter : il a déjà payé et espère récupérer le prix de son objet. C'est là que le préjudice grimpe. Plus la victime a avancé d'argent, plus elle veut croire que la transaction va aboutir.

Le fraudeur entretient volontairement cette illusion jusqu'au dernier moment. Les informations peuvent ensuite être réutilisées pour tenter d'autres opérations frauduleuses ou alimenter de nouvelles campagnes d'hameçonnage. Le scénario le plus coûteux existe aussi : le vendeur paie les faux frais... puis expédie le colis sans jamais recevoir le règlement annoncé. En cas de doute, ou si une somme a déjà été versée, mieux vaut agir sans délai.

Si des coordonnées bancaires ou une carte ont été renseignées via un faux lien, il convient de contacter sa banque immédiatement afin de faire opposition ou contester l'opération. Les victimes peuvent également effectuer un signalement sur Cybermalveillance.gouv.fr ou via la plateforme PHAROS.

Enfin, conserver l'ensemble des échanges, mails, SMS et captures d'écran peut s'avérer utile pour documenter les faits et appuyer éventuelles démarches. Plusieurs signaux doivent aussi alerter. Un acheteur particulièrement pressé, qui refuse le paiement sécurisé de la plateforme ou pousse à cliquer sur un lien externe, impose la vigilance. Même prudence lorsqu'une demande d'argent intervient avant la réception du paiement ou lorsqu'un message affiche une adresse inhabituelle ou un ton insistant.

Enfin, un paiement visible uniquement dans un mail, mais absent du compte Le point le plus simple à retenir reste aussi le plus efficace : un paiement qui n'apparaît pas dans votre activité PayPal n'existe pas





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