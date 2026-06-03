Fauve Hautot, en couple avec Romain Guillermic, a confirmé être de nouveau en couple et a dévoilé l'identité de son compagnon. Le couple, qui a une passion commune pour la danse, s'est rencontré plusieurs mois avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024 grâce à la chorégraphe Maud Le Pladec.

Fauve Hautot se livre pour la première fois sur l'annonce de sa grossesse dans Danse avec les stars. La danseuse, en couple avec Romain Guillermic , a été enceinte pendant plusieurs mois avant de prendre la parole concernant l'annonce de sa grossesse dans l'émission diffusée sur TF1.

Fauve Hautot a confirmé être de nouveau en couple et a dévoilé l'identité de son compagnon. Le couple, qui a une passion commune pour la danse, s'est rencontré plusieurs mois avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024 grâce à la chorégraphe Maud Le Pladec. Romain Guillermic est un danseur électro qui a obtenu le titre de champion du monde en solo en 2017.

Avec sa compagne, il a fondé la compagnie Same But Different, composée de neuf danseuses et danseurs. Fauve Hautot est une danseuse, chorégraphe, actrice et animatrice de télévision française, née le 3 mars 1986 à Dieppe, en Seine-Maritime. Elle a commencé à danser à l'âge de 5 ans et a participé à de nombreux concours de danse. Fauve Hautot a également été actrice dans plusieurs séries télévisées, dont Meurtres en Berry et Astrid et Raphaëlle.

Elle a également participé à la saison 12 de Danse avec les Stars en tant que partenaire du chanteur Billy Crawford. Fauve Hautot a également été élue championne de France junior de danses latines en 2001 et a remporté la compétition de danses standards en 2006. Elle a également été élue 3e en 10 danses avec Nicolas Pouget en 2001.

Fauve Hautot a également participé à la saison 10 de Danse avec les Stars en tant que danseuse aux bras du nageur Sami El Gueddari et a remporté le trophée pour la troisième fois. Elle a également participé à la saison 11 de Danse avec les Stars en tant que danseuse aux bras du chanteur Tayc et a remporté le trophée pour la quatrième fois.

Fauve Hautot a également été élue partenaire du chanteur Billy Crawford pour la saison 12 de Danse avec les Stars





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