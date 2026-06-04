Fauve Hautot reveals the moment she decided to announce her pregnancy on Danse avec les stars

Fauve Hautot, la jurée de Danse avec les stars, a révélé lors d'une conférence de presse organisée par TF1 le moment où elle a décidé de dévoiler sa grossesse sur le plateau de l'émission. La danseuse, qui joue le rôle de Léa dans la série, a expliqué qu'elle savait que ses rondeurs de grossesse ne pourraient pas être dissimulées lors de sa performance avec sa compagnie de danse. Elle a donc décidé de faire une annonce surprise de sa grossesse sur le plateau de l'émission. La compagnie de danse fondée par Fauve Hautot et Romain Guillermic performe régulièrement lors de grands événements, notamment lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Fauve Hautot , la jurée de Danse avec les stars, a révélé lors d'une conférence de presse organisée par TF1 le moment où elle a décidé de dévoiler sa grossesse sur le plateau de l'émission.

La danseuse, qui joue le rôle de Léa dans la série, a expliqué qu'elle savait que ses rondeurs de grossesse ne pourraient pas être dissimulées lors de sa performance avec sa compagnie de danse. Elle a donc décidé de faire une annonce surprise de sa grossesse sur le plateau de l'émission. La compagnie de danse fondée par Fauve Hautot et Romain Guillermic performe régulièrement lors de grands événements, notamment lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024





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