Fauve Hautot, jurée de Danse avec les stars, revient sur l'annonce originale de sa grossesse en plein direct sur le plateau de la série. Elle y incarne Léa, l'ex-compagne d'un garde du corps joué par, qui va être kidnappée avec leurs deux enfants.

Fauve Hautot enceinte, elle revient sur l'officialisation de sa grossesse dans Danse avec les stars : C'était une annonce sans annonce sur TF1 aux côtés de Tomer Sisley.

L'occasion pour la comédienne et danseuse de revenir sur l'annonce très originale de sa grossesse en plein direct sur le plateau de une nouvelle série diffusée dans les prochaines semaines sur la chaîne privée. Elle y incarne Léa, l'ex-compagne d'un garde du corps joué par, qui va être kidnappée avec leurs deux enfants. Ce dernier va donc partir à leur recherche tout en fuyant la police, convaincue de son implication dans leur enlèvement.

Fauve s'est confiée sur ce nouveau rôle et est également revenue sur un grand événement : l'annonce de sa grossesse, il y a quelques semaines, sur le plateau de Danse avec les stars. En effet, alors que de nombreux internautes se posaient la question, la danseuse était apparue le 3 avril dernier avec un ventre très arrondi.

Il ne faisait aucun doute que la jurée était enceinte lors de sa performance avec sa compagnie Same But Different sur le morceau électro-dance. L'animateur avait déclaré : Bravo à tous les deux, félicitations, c'était super ! , ce qui avait fait sourire l'artiste. Fauve a poursuivi : Je suis très pudique sur tout et je garde ça de manière très précieuse.

Les choses sont arrivées comme ça, de manière assez naturelle. Je savais que je devais faire une performance avec la compagnie. Il s'est avéré que plus on avançait dans le temps, plus ça poussait. Je me suis dit : Là, ça va se voir, et du coup, après Denitsa Ikonomova, Fauve Hautot bientôt de retour sur le parquet de Danse avec les stars ? Elle nous répond ! - Télé-Loisirs





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