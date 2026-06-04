Fauve Hautot annonce sa grossesse et raconte sa rencontre avec Romain Guillermic

La danseuse professionnelle Fauve Hautot a révélé être enceinte de son premier enfant lors d'une interview sur TMC. Elle a également raconté comment elle avait rencontré son compagnon, Romain Guillermic, lors d'un championnat du monde d'électro au théâtre de Chaillot. La danseuse a également partagé son émotion face à cette nouvelle et a révélé qu'elle serait en tournée avec le spectacle Let's go ! du 8 octobre au 8 novembre 2026, en compagnie de son partenaire.

Fauve Hautot , danseuse professionnelle connue pour son passage dans l'émission Danse avec les stars, a annoncé être enceinte de son premier enfant. Dans une interview accordée à Yann Barthès sur TMC, elle a raconté comment elle avait rencontré son compagnon, Romain Guillermic , lors d'un championnat du monde d'électro au théâtre de Chaillot.

Elle a également évoqué sa grossesse, qu'elle avait gardée secrète jusqu'à présent, et a partagé son émotion face à cette nouvelle. La danseuse a également révélé qu'elle serait en tournée avec le spectacle Let's go ! du 8 octobre au 8 novembre 2026, en compagnie de son partenaire





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