Faut-il se brosser les dents avant ou après le café ? Les conseils d'un dentiste

Un chirurgien-dentiste explique pourquoi il est préférable d'attendre environ trente minutes après avoir bu son café avant de se brosser les dents, afin de protéger l'émail dentaire de l'acidité et des pigments.

Le débat sur le moment idéal pour se brosser les dents par rapport à la consommation de café revient régulièrement dans les discussions des amateurs de café .

Doit-on le faire avant ou après son premier expresso ? Bien que l'idée de sortir de chez soi avec une haleine fraîche semble logique, le Dr Jeremy Amzalag, chirurgien-dentiste, explique pourquoi il est préférable d'attendre un peu avant de prendre sa brosse à dents. Se brosser les dents avant son café est-il une fausse bonne idée ? Souvent, on a tendance à se brosser les dents tôt le matin, dès le réveil.

Pourtant, ce réflexe n'est pas nécessaire, selon le Dr Jeremy Amzalag. Il n'est pas indispensable de se brosser les dents avant le café. Et si vous préférez le faire après, c'est tout à fait possible à condition d'attendre un peu pour ne pas brosser un émail temporairement fragilisé par l'acidité du café, explique le praticien. En effet, toutes les boissons acides, dont le café, rendent la surface de l'émail plus vulnérable.

Se brosser les dents immédiatement après avoir bu son café peut donc favoriser son usure et même accentuer l'apparition de certaines taches. Il est important de noter que le jaunissement des dents n'est qu'un problème esthétique et ne doit pas vous alerter outre mesure. Un certain laps de temps doit être respecté. Se brosser les dents juste après son premier expresso de la journée n'est pas forcément conseillé.

Mieux vaut patienter un peu. Un brossage immédiat peut en effet favoriser la pénétration de pigments dans l'émail et accentuer les colorations dentaires. Il vaut donc mieux attendre - idéalement une trentaine de minutes - après votre café avant de vous brosser les dents. Un rinçage à l'eau juste après est également une bonne habitude pour neutraliser l'acidité en bouche liée à la prise du café, admet le dentiste.

Cette simple demi-heure laisse le temps à la salive de jouer son rôle protecteur. Elle lui permet de neutraliser l'acidité présente dans la bouche et aide, ainsi, à protéger l'émail. Un petit délai qui peut faire une vraie différence sur le long terme ! Quelle bonne routine adopter finalement le matin ?

Entre-temps, boire un verre d'eau ou se rincer la bouche permet déjà de limiter l'acidité et d'éliminer une partie des résidus de café. Une habitude relativement simple, mais qui peut largement contribuer à préserver l'éclat de vos dents. En conclusion, pour prendre soin de votre émail dentaire, il est recommandé d'éviter de se brosser les dents immédiatement après avoir consommé des boissons acides comme le café.

Patienter environ trente minutes permet à la salive de reminéraliser l'émail et réduit les risques d'abrasion et de décolorations. Un simple rinçage à l'eau après le café est une alternative efficace en attendant le brossage. Cette pratique simple s'inscrit dans une hygiène bucco-dentaire optimale et contribue à maintenir des dents saines et éclatantes au fil du temps





doctissimo / 🏆 78. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Café Brossage Dents Émail Dentaire Acidité Hygiène Bucco-Dentaire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dans les fêtes et les festivals, à quoi servent les scénographes ?Les festivals vont commencer à rythmer notre été. Derrière la beauté des décors se cachent des scénographes qui ont le soucis du détail

Read more »

Saignement de nez : les cas où il faut vraiment s’inquiéter, décrits par le Dr KierzekLes saignements de nez sont souvent bénins. Dans quels cas doit on s'en faire, et consulter en urgence ? Réponse.

Read more »

Affaire Patrick Bruel: 'Il faut que les gens comprennent pourquoi la justice prend du temps'Dans Quid Juris, le podcast du Club des juristes, en partenariat avec BFM, Laurent Neumann reçoit Sabrina Goldman, avocate pénaliste au barreau de Paris, pour évoquer le cas du chanteur et, au-delà, l’importance de la présomption d’innocence qui ne peut être foulée au pied par l’ordre moral.

Read more »

Violettes en colère : manifestation contre les violences sexuelles contre les femmes et les enfants à ParisDes militants, femmes, mamans, enfants, hommes et éducateurs spécialisés dans la protection de l'enfance ont manifesté contre les violences sexuelles contre les femmes et les enfants à Paris, trois mois jour pour jour après la journée internationale des droits des femmes. Les manifestants ont réclamé une loi globale sur les violences sexuelles à l'encontre des femmes et des enfants et ont invité les responsables politiques à faire leur travail.

Read more »