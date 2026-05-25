Faustine Bollaert a récemment dévoilé à son invité l’émission à laquelle elle ne veut plus jamais participer. C'est une émission très connue et Faustine Bollaert a lancé un appel à l'aide après avoir été contrainte de manger une tartine de pâte à tartiner australienne au goût infect ainsi qu’un verre de lait de jument fermenté.

Faustine Bollaert dévoile l' émission à laquelle elle ne veut plus participer. L'animatrice a récemment dévoilé à son invité l’ émission à laquelle elle ne veut plus jamais participer.

C'est une émission très connue et Faustine Bollaert a récemment dévoilé à son invité l’émission à laquelle elle ne veut plus jamais participer. Lors de son émission, Faustine Bollaert a lancé un appel à l'aide après avoir été contrainte de manger une tartine de pâte à tartiner australienne au goût infect ainsi qu’un verre de lait de jument fermenté. La présentatrice a gardé un petit souvenir de Fort Boyard et a même volé un boyard qu'elle a gardé comme souvenir.

Faustine Bollaert a également fait son retour à la télévision sur M6 en 2012 et a même signé son come-back chez M6 en 2012. Elle a également fait des confidences sur ses deux enfants, Abbie et Peter, qui grandissent trop vite et a même fait un gros clin d'oeil à sa prédecesseure, Laurence Boccolini, en tout début d'émission





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