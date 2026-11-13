Fausses alertes bombes aviation : ingérence russe suspectée par Laurent Nuñez

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez évoque une ingérence étrangère, potentiellement russe, derrière les fausses alertes à la bombe. Emmanuel Macron convoquera un Conseil de défense.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a formulé des soupçons précis concernant l'origine des multiples fausses alertes à la bombe qui perturbent actuellement le trafic aérien et scolaire en Europe. Il a explicitement évoqué la possibilité d'une ingérence étrangère orchestrée par des États hostiles visant à déstabiliser la France et ses voisins.

Suspicion d'ingérence étrangère russe

Laurent Nuñez a affirmé avec clarté que ces incidents ne sont pas isolés mais relèvent d'une campagne coordonnée. Il a désigné la Russie comme un acteur principal suspecté de mener ces manœuvres, tout en mentionnant d'autres pays potentiels souhaitant affaiblir la stabilité européenne. Selon lui, ces actions s'inscrivent dans des stratégies plus larges de déstabilisation organisées par l'étranger.

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Déroulement des évacuations scolaires

Les conséquences concrètes de cette campagne se font sentir sur le terrain avec des impacts directs sur les établissements publics. Ce jeudi matin, trois écoles en France ont été évacuées suite à la réception de menaces similaires. Ces événements surviennent au lendemain d'incidents comparables ayant touché des pays voisins comme l'Italie, le Royaume-Uni et l'Irlande, créant un effet de contagion transfrontalier notable.

Enquête judiciaire et coopération européenne

La justice française mène actuellement des investigations approfondies pour identifier les auteurs matériels de ces alertes. Le parquet de Paris examine spécifiquement un lien éventuel avec des puissances étrangères dans le cadre de ces perturbations du trafic aérien. La coopération internationale est renforcée via des échanges d'informations intensifs avec Europol et les services de renseignement européens afin de traquer l'origine concertée de ces attaques hybrides.

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Réponse institutionnelle de l'État français

Face à l'escalade de ces incidents, le président Emmanuel Macron a annoncé la convocation prochaine d'un Conseil de défense et de sécurité. Cette réunion stratégique, prévue dans les prochains jours, vise à coordonner la réponse gouvernementale face à ce qu'il convient d'appeler une forme de guerre hybride. L'objectif est de renforcer la résilience des infrastructures critiques contre ces tentatives de chantage psychologique.

Gestion des risques et tranquillité publique

Laurent Nuñez a expliqué que ces alertes interviennent par séquences définies, caractérisées par des pics d'activité souvent suivis de périodes de calme relatif. Bien que la majorité de ces signalements soient avérés faux, les autorités assurent qu'elles sont traitées avec la plus grande rigueur procedurelle. Le ministre a rassuré la population en soulignant que le système de sécurité reste opérationnel et vigilant face à cette menace asymétrique croissante.