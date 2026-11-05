Fausses alertes bombe perturbent trafic aérien en Europe

Des fausses alertes à la bombe touchent vols européens, mobilisant chasseurs et sécurités. L'Italie, la Bulgarie et la République tchèque sont impactées par cette vague de menaces hybrides.

La sécurité du ciel européen a été mise à rude éprouve jeudi en raison d'une nouvelle vague de fausses alertes à la bombe, perturbant significativement le trafic aérien sur le continent. Cette crise a conduit à l'engagement systématique d'avions de chasse pour escorter plusieurs vols civils à travers plusieurs nations, notamment au départ de l'Italie et à destination de la Bulgarie et de la République tchèque. Ce dispositif militaire massif intervient après des incidents similaires survenus en début de semaine, soulignant une escalade dans ces perturbations orchestrées.

Opérations d'escorte et incidents majeurs

Après une série d'alertes similaires en début de semaine, au moins une vingtaine de vols ont été visés par des fausses alertes à la bombe jeudi à la mi-journée, selon plusieurs autorités et compagnies aériennes. La majorité de ces cibles concernaient des compagnies low-cost, mettant en évidence une cible privilégiée pour ces auteurs de menaces. L'armée de l'Air française a annoncé que deux de ses avions de combat avaient escorté en Normandie un avion de la compagnie irlandaise Aer Lingus, assurant la liaison entre Dublin et Rome.

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Cette intervention s'est déroulée dans des conditions complexes, car le pilote irlandais aurait refusé d'atterrir sur la base militaire d'Evreux, préférant un aéroport civil. Cette décision a conduit la justice française à ouvrir une enquête afin de déterminer si les règles de sécurité aérienne avaient été respectées. L'Airbus A320 et ses 151 passagers ont finalement atterri en toute sécurité, selon les déclarations de la compagnie, confirmant l'absence de danger réel à bord.

D'autres compagnies internationales ont également été touchées par cette tempête de menaces. Deux vols de la compagnie Finnair, reliant Helsinki à Rome et Vienne, ont été visés par une fausse alerte à la bombe. Le vol pour Rome a été escorté par des avions de chasse italiens jusqu'à l'aéroport romain de Fiumicino, a confirmé à l'Agence France-Presse un porte-parole des Aéroports de Rome. Néanmoins, un porte-parole de Finnair a indiqué que rien d'anormal n'a été constaté à bord ou dans les zones inspectées.

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Implications géopolitiques et réactions

Ces alertes à la bombe s'inscrivent dans un contexte plus large de recrudescence d'attaques hybrides en Europe, parfois liées par les autorités ou les chercheurs à la Russie ou à l'Iran. Le commissaire européen aux Transports, Apostolos Tzitzikostas, a affirmé que toute menace contre des civils était inacceptable. Il a ajouté qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions sur le fait que ces incidents étaient liés à un acteur étatique spécifique, appelant à la prudence dans les analyses initiales.

En République tchèque, c'est l'aéroport de Prague qui a reçu les menaces par courrier électronique émanant d'adresses anonymes, a précisé à l'Agence France-Presse la porte-parole de l'aéroport, Denisa Hejtmankova. En Italie, l'alerte sur les vols Helsinki-Rome et Dublin-Rome a été déclenchée par un courriel envoyé à l'aéroport et à d'autres sociétés de la plateforme aéroportuaire, a confirmé un porte-parole des Aéroports de Rome. L'origine de ces messages reste sous investigation.

Selon les médias italiens, ce message, rédigé en italien, visant les deux vols était signé par les " combattants de l'État masculin ", du nom d'un groupuscule extrémiste russe. Le texte contenait des menaces explicites : " Vous êtes tous complices d'un complot criminel. Nous voulons vous anéantir pour cela (...). Votre régime féministe s'en souviendra à jamais. L'explosion se produira dans 60 minutes. Aujourd'hui, votre ciel sera rouge ". Il existe en Russie un mouvement d'extrême droite appelé " État masculin ", mais l'Agence France-Presse n'a pas pu confirmer s'il était à l'origine du message.

Conséquences opérationnelles et sécuritaires

La semaine précédente, la tension était déjà palpable dans les cieux européens. Lundi déjà, un vol de la compagnie Wizz Air reliant Londres (Luton) à Sofia avait été dérouté en raison d'une menace à la bombe et contraint de faire un atterrissage d'urgence à Budapest. Mardi, une dizaine de vols commerciaux en Europe avaient été visés, et tous les avions ont été inspectés à l'atterrissage, sans qu'aucun engin suspect ne soit découvert.

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En Bulgarie, des chasseurs MiG-29 de l'armée de l'air ont décollé jeudi matin pour intercepter et escorter trois avions Ryanair aussi visés par des alertes à la bombe, selon le ministère de la Défense. Les deux avions en provenance de Madrid et Copenhague ont atterri à Sofia, leur destination prévue, tandis que le troisième, en provenance de Londres-Stansted, a été dérouté vers l'aéroport de Plovdiv, à l'est de la capitale. Là aussi, aucun explosif n'a été découvert, a indiqué à l'Agence France-Presse une porte-parole du ministère bulgare de l'Intérieur.

Des menaces ont aussi visé trois vols liés à Madrid, même si l'exploitant aéroportuaire espagnol Aena a refusé de préciser les compagnies aériennes concernées ou d'indiquer si Madrid était la ville de départ ou d'arrivée. Ces événements ont provoqué une inquiétude chez les passagers. Une Brésilienne de 29 ans, Natalia Lobo, déclarait à l'Agence France-Presse à l'aéroport de Rome : " C'est très préoccupant, nous sommes très inquiets pour la sécurité en Europe en général ". Mais elle a ajouté : " Mais ça va, je pense que tout est sous contrôle. Je me sens en sécurité pour prendre l'avion, j'ai l'impression que les services de sécurité gèrent tout ".

Stratégies des compagnies aériennes

L'impact opérationnel de ces perturbations répétées a interrogé les dirigeants des grandes compagnies. Le PDG d'Air France-KLM, Benjamin Smith, a commenté jeudi lors d'une conférence de résultats : " Je ne pense pas que nous ayons déjà vu cela auparavant, mais aujourd'hui, la défense est vraiment en place ". Il a affirmé être " assez confiant d'avoir mis en place tout ce qui est nécessaire pour faire en sorte que l'impact sur nos opérations soit minimal, voire nul ".

Les autorités danoises avaient informé Air France jeudi d'une alerte initialement jugée crédible, mais rapidement écartée, concernant un vol Paris-Copenhague. Ces incidents multiples soulignent la nécessité d'une coordination accrue entre les États et les opérateurs de transport aérien pour assurer la continuité du service et la tranquillité des passagers face à cette nouvelle forme de menace asymétrique.