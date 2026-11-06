Fausses alertes à la bombe : l'Irlande dénonce une campagne coordonnée

Le gouvernement irlandais qualifie de probable campagne coordonnée les fausses alertes à la bombe visant des vols européens et des médias. Des experts y voient une opération hybride destinée à semer la peur.

Le gouvernement irlandais a officiellement dénoncé, vendredi, ce qu'il considère comme une probable campagne coordonnée de fausses alertes à la bombe. Cette initiative vise spécifiquement des vols commerciaux et des médias à travers l'Europe, suite à une vague de dizaines d'alertes similaires survenues cette semaine. Le communiqué officiel souligne que ces événements visent clairement à engendrer des perturbations majeures dans le transport aérien et l'information.

Étendue des fausses alertes et déroutements

La Hongrie a envoyé des chasseurs Gripen en mission, tandis que la Bulgarie a dépêché des Mig pour escorter des appareils suspects. La France a, quant à elle, utilisé des Rafale et un Mirage jeudi pour assurer la sécurité du ciel. Au total, onze vols au départ ou à destination de Prague et de Sofia ont été concernés. Quatre alertes ont touché des avions survolant le territoire français vendredi, qui ont atterri sans encombre. D'autres vols à destination de Madrid et un trajet entre Lisbonne et Rome ont également été ciblés.

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Cette série d'incidents a mobilisé des dizaines de vols commerciaux européens, ainsi qu'un bateau de croisière, depuis le début de la semaine. Des médias tels que Sky News, TF1 ou des journaux irlandais ont reçu des alertes directes. Aucune revendication officielle n'a été émise pour ces actes, laissant les autorités dans l'expectative quant à l'identité exacte des auteurs. Les experts rappellent que ce type d'action est difficile à attribuer directement à un État ou un groupe spécifique.

Analyse des risques et coûts opérationnels

Jean-Marc Rickli, directeur des risques globaux et émergents au Centre de Politique de Genève, explique que ce mode opératoire s'inscrit dans une logique d'opérations hybrides contre les États européens. Il souligne que cette méthode est très facile à mettre en œuvre pour un coût quasi nul, tout en ayant un impact considérable. L'impact est double : il perturbe directement le trafic aérien et génère un sentiment d'insécurité psychologique au sein des populations.

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Sébastien Caron, expert indépendant en sécurité aérienne, note que bien que ces menaces ne déstabilisent pas tout le réseau continental, huit ou douze avions concernés simultanément créent un bruit médiatique important. Chaque inspection systématique est obligatoire, ce qui engendre des dépenses en carburant et en personnel de sécurité très élevées. Cette asymétrie entre le coût de la menace et le coût de la réponse est au cœur de la stratégie déstabilisatrice identifiée par les analystes.

Contexte géopolitique et infrastructures civiles

Les responsables européens dénoncent depuis des mois l'accroissement de ces opérations de déstabilisation, souvent attribuées à la Russie ou à l'Iran. Les services de renseignement anticipaient un durcissement de ces campagnes pour peser sur le soutien européen à l'Ukraine. La Hongrie a par ailleurs fait décoller des chasseurs Gripen, et la Bulgarie des Mig, illustrant la mobilisation militaire directe.

Georgia Meloni, cheffe du gouvernement italien, a réagi en soulignant que ces attaques s'inscrivent dans une tendance plus large visant les infrastructures civiles. Elle a mentionné les cyberattaques contre les frigos de supermarchés et l'établissement français du sang (EFS). Selon elle, ces événements indiquent clairement que les sociétés civiles sont désormais des cibles privilégiées. La situation rappelle le terrorisme à 10 pence des décennies passées, nécessitant une adaptation aux nouvelles menaces.

Revendications contestées et réponse médiatique

Des revendications envoyées jeudi aux aéroports de Rome et de Sofia émanaient des combattuants de l'État masculin, semblant renvoyer à un mouvement ultranationaliste russe. Cependant, il était impossible de vérifier le lien, et le chef du mouvement a démenti toute implication. Cette incertitude renforce la nature hybride de l'attaque, visant à semer la confusion et la peur sans engagement militaire direct.

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Les experts insistent sur la nécessité d'adapter la réponse pour éviter de surréagir à chaque message reçu en ligne. La comparaison avec les menaces de l'IRA met en lumière la persistance de ces tactiques de perturbation. La mobilisation des services de sécurité et la semence de la peur à moindre coût restent les objectifs principaux de cette campagne coordonnée. L'Europe doit désormais gérer cette nouvelle réalité sécuritaire tout en maintenant la confiance des citoyens.