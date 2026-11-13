Fausses alertes à la bombe en Europe : Laurent Nuñez évoque une ingérence étrangère

Laurent Nuñez juge possible une ingérence étrangère derrière les fausses alertes à la bombe en Europe, dont plusieurs visent l'aviation civile.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a estimé, ce vendredi, que les fausses alertes à la bombe qui se multiplient en Europe sont manifestement concertées et pourraient être liées à une ingérence étrangère. Interrogé sur la chaîne LCI, il a plus particulièrement évoqué les menaces visant l' aviation civile.

Ces déclarations interviennent après une vague de menaces survenue à partir du début du mois de novembre. Des dizaines de vols commerciaux ont fait l'objet de fausses alertes à la bombe à travers l'Europe, entraînant des déroutements, des escortes par des chasseurs, des évacuations ou des fouilles. Aucun explosif n'a été découvert.

Also read Italie : des centaines d’écoles évacuées après de fausses alertes à la bombe

Une campagne d'alertes jugée concertée en Europe

Laurent Nuñez affirme que la dernière campagne d'alertes à la bombe dans l'aviation civile a touché de nombreux pays européens, ce qui renforce les doutes des autorités. Selon lui, on y voit clairement une possibilité d'ingérence étrangère.

Le ministre décrit ces menaces comme des séquences successives. Il existe, selon ses termes, des moments où les alertes sont nombreuses, et le plus souvent fausses dans les faits. Cette répétition alimente l'hypothèse d'une organisation coordonnée plutôt que d'initiatives isolées.

Advertisement

Ces attaques suscitent une inquiétude croissante en Europe quant à la possibilité d'une escalade de la guerre hybride. Les menaces ciblent des moyens de transport et des établissements publics, ce qui oblige les services à traiter chaque signalement avec le même sérieux.

Les accusations de Laurent Nuñez visant la Russie

Laurent Nuñez désigne la Russie comme acteur possible de ces manœuvres. Il a aussi évoqué, sans les nommer, d'autres pays éventuellement impliqués, qui chercheraient selon lui à déstabiliser les Européens en organisant des campagnes coordonnées.

Le ministre répondait à une téléspectatrice inquiète de voir de plus en plus d'alertes à la bombe partout et qui se demandait si la population était en danger. Il a répondu que ces alertes sont néanmoins prises très sérieusement par les autorités, même si la plupart se révèlent fausses.

Enquêtes en cours avec Europol et les services de renseignement

Des investigations sont actuellement menées avec les instances européennes, notamment Europol. Les services de renseignement échangent de nombreuses informations afin d'identifier l'origine de ces alertes, que Laurent Nuñez qualifie de manifestement concertées.

Advertisement

Des établissements scolaires ont également été visés. Des écoles en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni ont fait l'objet de fausses alertes à la bombe ce mercredi, tandis que trois établissements scolaires français ont reçu le même type de menaces ce jeudi.