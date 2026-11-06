Fausses alertes à la bombe en Europe : l'État masculin revendique les menaces

Début novembre 2026, au moins vingt vols ont été visés par de fausses alertes à la bombe en Europe. Le mouvement russe d'extrême droite État masculin est cité.

Début novembre 2026, l'espace aérien européen a été fortement perturbé par de fausses alertes à la bombe visant des avions et des aéroports. Plusieurs courriels envoyés à des aéroports européens ont été signés par le mouvement radical d'extrême droite venu de Russie État masculin, qui défend notamment des valeurs misogynes et racistes.

Un message reçu le jeudi 5 novembre affirmait que 'vous êtes tous impliqués dans une conspiration criminelle'. Son auteur présumé y assurait que des engins explosifs avaient été placés sur certains vols ainsi que dans un aéroport.

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Fausses alertes à la bombe : vols escortés et atterrissages sans encombre

Les fausses alertes à la bombe ont obligé des avions de chasse à décoller pour escorter plusieurs appareils civils. Les escortes concernaient notamment des vols au départ de l'Italie et à destination de la Bulgarie et de la République tchèque.

Après de fausses alertes similaires en début de semaine, au moins vingt vols, pour la plupart de compagnies low-cost, ont été visés jeudi en fin d'après-midi. Ces informations proviennent de plusieurs autorités et compagnies aériennes.

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Quatre nouvelles alertes à la bombe ont concerné des avions survolant la France. Quatre appareils visés ont atterri sans encombre à Orly et à Bordeaux, selon les éléments disponibles.

Une autre fausse alerte a perturbé un vol de la compagnie Ryanair au départ de Lisbonne, à destination de Rome, un vendredi matin. Cet épisode montre que la menace ne se limite pas à un seul pays ni à une seule compagnie.

Qui est le mouvement État masculin en Russie ?

L'État masculin est un mouvement ultranationaliste russe fondé en 2016 par Vladislav Pozdnyakov, blogueur et coach sportif. Le groupe a été créé sur VK, l'équivalent russe de Facebook, avant d'être bloqué pour incitation à la violence.

Lou Osborn, fondatrice de l'ONG Inpact, spécialisée dans la surveillance des activités clandestines russes, décrit un mouvement radical d'extrême droite. Selon elle, il n'est pas nazi, mais il utilise la symbolique nazie et soutient la guerre en Ukraine, notamment par la propagande.

Lou Osborn précise que le mouvement compterait des milliers de membres. Elle rappelle qu'en octobre 2021, avant l'invasion de 2022, la justice russe l'a désigné organisation extrémiste, mais qu'on ignore aujourd'hui son degré d'articulation avec le pouvoir.

Le groupe a fait parler de lui pendant la Coupe du monde de football 2018 en Russie, lorsque ses sympathisants ont mené une campagne de dénigrement en ligne contre des femmes russes photographiées avec des supporters étrangers. Son activité principale reste le harcèlement en ligne de femmes et de personnes LGBTQ+.

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Vladislav Pozdnyakov a été condamné en 2018 à deux ans de prison pour extrémisme, après qu'un procureur a accusé son groupe d'activités visant à dénigrer les femmes. Il s'est ensuite exilé à l'étranger.

Revendications non vérifiées et enquête européenne en cours

Aucune revendication n'a été faite pour l'ensemble des vols. Certaines menaces visant des vols affirmaient toutefois émaner des 'combattants de l'État masculin'.

Il est à ce stade impossible de vérifier l'authenticité de ces revendications. Une enquête européenne est en cours sur les alertes qui ont perturbé le trafic aérien.

Freiné dans sa campagne de harcèlement, le groupe a continué d'exister en ligne sous le nom de 'La légion des hommes'. Il a aussi trouvé un second souffle avec la guerre en Ukraine, en apportant un soutien inconditionnel à l'invasion dès février 2022.

Un institut de recherche indépendant spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent affirme que le groupe relaie désormais une propagande ultra-violente, déshumanisante pour les Ukrainiens et teintée de rhétorique néonazie. Il diffuse aussi du contenu lié aux violences sexuelles de guerre contre les femmes ukrainiennes.