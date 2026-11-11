Fausses alertes à la bombe : des milliers d'écoles visées en Italie

Mercredi 11 novembre 2026, des milliers d'écoles italiennes ont reçu de fausses alertes. Giorgia Meloni assure qu'aucun explosif n'a été trouvé.

Mercredi 11 novembre 2026, des milliers d'écoles en Italie ont été visées par de fausses alertes à la bombe. Plusieurs établissements ont été évacués, dont l'Istituto Comprensivo Statale Antonio Stoppani à Milan, où un véhicule de police a été photographié devant les grilles.

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a déclaré que les contrôles menés dans les écoles n'ont, à ce stade, rien permis de découvrir. Elle a précisé que les forces de l'ordre avaient fouillé les bâtiments salle par salle après la sortie des élèves.

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Des contrôles salle par salle sans aucun engin découvert

Giorgia Meloni affirme qu'aucun engin explosif n'a été découvert dans aucune école du pays. Selon elle, les messages reçus annonçaient la présence d'une bombe, mais les vérifications n'ont révélé aucun élément indiquant un danger concret.

Ces déclarations ont été faites à l'issue d'une réunion tenue à Rome avec les ministres concernés, ainsi que les responsables des services de renseignement et de la cybersécurité. La cheffe du gouvernement a rappelé que chaque nouvelle alerte continuerait d'être vérifiée avant toute décision.

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Le gouvernement dénonce une tentative de semer la peur

Giorgia Meloni estime que ces messages visaient avant tout à faire peur, à susciter la méfiance et à provoquer le chaos parmi les familles et les personnels scolaires. Elle a souligné que des alertes similaires avaient touché le Royaume-Uni et l'Irlande le même mercredi.

Selon les médias italiens, la menace figurait dans un courriel prétendument signé d'un certain Mikhaïl Andropov, présenté comme chef du Vilayat, c'est-à-dire du district, du Misoginistan. La cheffe du gouvernement a assuré que son pays ne laisserait pas un courriel anonyme décider du calendrier scolaire des enfants.

Enquête européenne et inquiétude sur la guerre hybride

Les enquêteurs italiens travaillent avec leurs homologues européens pour identifier les auteurs de ces messages. Giorgia Meloni a indiqué que l'enquête ne reposait pour l'instant sur aucune hypothèse concernant l'origine des messages.

Ces événements interviennent alors que, le mois dernier, des centaines d'écoles en Irlande du Nord, en Écosse, en Hongrie et en Serbie avaient déjà été visées par de fausses alertes. Ces attaques suscitent une inquiétude croissante en Europe quant à une possible escalade de la guerre hybride. Giorgia Meloni a également rappelé que de fausses alertes à la bombe avaient récemment conduit au déroutement de dizaines de vols en Europe, sans qu'aucun engin explosif ne soit découvert.