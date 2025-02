Fausse couche : comment retrouver la vie sexuelle après un traumatisme ?

Une fausse couche peut avoir un impact profond sur la vie sexuelle et émotionnelle des personnes concernées. Cet article explore les étapes à franchir pour reprendre confiance et retrouver le plaisir de l'intimité après cette épreuve.

Chaque année en France, environ 200 000 femmes et couples vivent une interruption spontanée de grossesse, ou fausse-couche. Cette expérience, souvent traumatisante, peut avoir un impact profond sur la vie sexuelle et émotionnelle des personnes concernées. Sandra Saint-Aimé, thérapeute de couple et présidente du Syndicat national des sexologues cliniciens (SNSC), souligne l'importance de comprendre et de surmonter ce traumatisme avant de repenser à la sexualité.

« Une fausse couche constitue toujours une épreuve à minima émotionnelle et physiologique », explique-t-elle.L'intensité du traumatisme varie en fonction de nombreux facteurs, notamment le stade de la fausse couche (précoce ou tardive), le désir de grossesse et le contexte familial. La fausse couche peut être vécue seule ou à deux, ce qui influence également sa perception et son impact. La reprise de la vie sexuelle après une fausse couche est un processus délicat qui doit être abordé avec patience et compréhension. L'Assurance maladie recommande une période de repos de deux semaines avant de reprendre les relations sexuelles afin d'éviter un risque infectieux. Toutefois, Sandra Saint-Aimé insiste sur la nécessité de prioriser le bien-être émotionnel et physique de la femme avant de se sentir prête à retrouver le plaisir et l'érotisme. « Il convient surtout que la femme soit pleinement remise sur le plan physiologique bien sûr puis émotionnel », précise-t-elle. « Elle doit prendre le temps d’être bien dans sa vie, puis dans son couple, avant de se sentir prête à remettre du plaisir au niveau de son corps ».La communication au sein du couple est essentielle pour naviguer dans cette phase fragile. Il est important d'exprimer ses sentiments et ses besoins clairement, sans hésitation. Si l'une des personnes n'est pas encore prête à retrouver une intimité à deux, il faut l'exprimer avec honnêteté. Par exemple : « j'ai envie que les choses reprennent leur place, mais je n’en suis pas encore à ce stade ». L'utilisation du « encore » permet de situer la conversation dans un contexte d'évolution en cours. Le partenaire doit également être attentif aux besoins de son conjoint et lui témoigner son soutien. Il est important de communiquer ouvertement et de se montrer présent et compréhensif. Si l'on ne sait pas quoi dire, il est important de s'exprimer avec ses propres mots, en exprimant ses sentiments de manière sincère. Par exemple : « je me sens déstabilisé, peiné. Mais je suis là. Prend ton temps ». Pour Sandra Saint-Aimé, l'objectif principal est de faire comprendre à son partenaire qu'il n'est pas seul dans cette épreuve. La communication ouverte et l'empathie peuvent contribuer à renforcer le lien de couple et à accompagner les personnes vers un nouveau projet de grossesse, si elles le souhaitent





PSYCHOLOGIE SANTÉ SEXUALITÉ FAUSSE COUCHE TRAUMATISME RELATION COUPLE

