Des milliers d'écoles en Europe, dont l'Italie, l'Irlande et le Royaume-Uni, ont reçu des menaces explosives. La France et l'Italie mènent des enquêtes cybersécurité.

Des milliers d'établissements scolaires à travers l' Europe ont été confrontés à des menaces explosives le week-end dernier, déclenchant des évacuations massives et paralysant les activités éducatives. Le week-end du 11 novembre 2026, plus de 6 000 écoles en Italie ont reçu des messages de menace, suivies jeudi par trois établissements en France à Marseille, dans le Jura et à Laon. Cette vague d'alertes s'ajoute à une série d'incidents début novembre ayant déjà affecté l'aviation civile et les infrastructures européennes.

Origine des menaces et attribution

Les premières investigations en Italie indiquent que les menaces ont été envoyées depuis un compte prétendument taïwanais, selon les déclarations du vice-Premier ministre Matteo Salvini. Ces e-mails ont ensuite été relayés via plusieurs adresses piratées utilisant des domaines basés aux Philippines, signées par un individu nommé Mikhaïl Andropov. Les services de renseignement italiens examinent actuellement ces pistes pour déterminer si des acteurs étatiques sont impliqués dans cette campagne de déstabilisation.

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Position du gouvernement français

Le président français Emmanuel Macron a déclaré être trop tôt pour attribuer ces fausses alertes à des puissances étrangères, précisant qu'il n'existe pas encore d'éléments suffisants pour imputer ces actes à des acteurs extérieurs. Cette position contraste avec celle des responsables italiens qui évoquent explicitement une possible ingérence russe, bien que le Premier ministre Giorgia Meloni nuance également en soulignant que les éléments disponibles ne permettent pas d'attribuer avec certitude l'ensemble des attaques à des pays étrangers hostiles.

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Impacts concrets et réponses sécuritaires

Cette vague de menaces a provoqué des évacuations, des fouilles de sécurité et des perturbations logistiques majeures, notamment dans l'aviation civile avec des déroutements d'avions. En Italie, des milliers d'écoles ont été touchées, tandis que l'Irlande et le Royaume-Uni ont également signalé des centaines d'établissements visés. Les autorités françaises ont activé des procédures de sécurité renforcées dans les trois établissements scolaires concernés, témoignant d'une préoccupation croissante face à cette nouvelle forme de cybercriminalité à visée terroriste.

Enquête et perspectives

Les enquêtes en cours permettent d'identifier plusieurs scénarios, allant de l'ingérence étrangère à des actes isolés de individus instables. Le Premier ministre Giorgia Meloni a estimé qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une stratégie de pays hostibles, mais aussi de l'œuvre de mythomanes cherchant à semer la panique. Les experts en cybersécurité continuent d'analyser les signatures numériques des e-mails pour tenter d'identifier les véritables responsables derrière ces campagnes coordonnées visant à paralyser les infrastructures éducatives européennes.