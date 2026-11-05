Fausse alerte à la bombe : le trafic aérien européen perturbé par des menaces hybrides

Le trafic aérien européen subit une vague de fausses alertes à la bombe jeudi, impliquant des interceptations de chasseurs et des déroutements. Les autorités suspectent des attaques hybrides liées à des groupes extrémistes.

Le jeudi, le trafic aérien à travers l'Europe a été fortement perturbé par une nouvelle série de fausses alertes à la bombe. Cette crise a contraint les forces de défense à escorter plusieurs avions civils, créant une tension significative dans les skies européens, notamment autour de l'Italie, de la Bulgarie et de la République tchèque.

Détournements et interceptations de chasseurs militaires

L'armée de l'Air française a confirmé que deux avions de combat ont escorté un Airbus A320 de la compagnie irlandaise Aer Lingus en Normandie. Le vol, reliant Dublin à Rome, a déclenché une alerte après qu'un courriel menaçant ait été envoyé aux autorités italiennes. Le pilote a refusé d'atterrir sur la base militaire d'Evreux, préférant un aéroport civil, ce qui a conduit la justice française à ouvrir une enquête. L'avion avec ses 151 passagers a finalement atterri en toute sécurité.

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La situation était similaire pour deux vols de la compagnie Finnair. Le vol reliant Helsinki à Rome a été escorté par des chasseurs italiens jusqu'à l'aéroport de Fiumicino à Rome. Un porte-parole des Aéroports de Rome a confirmé l'intervention, ajoutant que rien d'anormal n'a été trouvé à bord. Le second vol de Finnair, allant de Vienne à Rome, a également été ciblé par une fausse alerte sans incident majeur.

En Bulgarie, des chasseurs MiG-29 ont décollé jeudi matin pour intercepter trois avions de la compagnie Ryanair. Les deux premiers, venant de Madrid et de Copenhague, ont atterri à Sofia comme prévu. Le troisième, en provenance de Londres-Stansted, a été dérouté vers l'aéroport de Plovdiv, à l'est de la capitale bulgare. Les autorités ont confirmé qu'aucun explosif n'a été découvert à bord de ces appareils.

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Implication de groupes extrémistes et origine des menaces

Les investigations révèlent que ces alertes s'inscrivent dans un contexte de recrudescence d'attaques hybrides en Europe. En Italie, le message menaçant visant les vols d'Aer Lingus et de Finnair était signé par les "combattants de l'État masculin". Ce groupuscule extrémiste russe aurait utilisé un langage virulent pour menacer d'explosions imminentes, bien que l'agence AFP n'ait pas pu confirmer officiellement l'appartenance à ce mouvement.

Des menaces par courrier électronique anonymes ont également touché l'aéroport de Prague en République tchèque. La porte-parole de l'aéroport, Denisa Hejtmankova, a précisé que les messages émanaient d'adresses anonymes. Ces incidents s'ajoutent à une vague similaire survenue en début de semaine, où au moins une vingtaine de vols, principalement de compagnies low-cost, avaient été visés. Lundi, un vol Wizz Air reliant Londres à Sofia avait déjà été dérouté à Budapest.

En Espagne, l'exploitant aéroportuaire Aena a admis que des menaces avaient visé trois vols liés à Madrid. Cependant, il a refusé de préciser les compagnies concernées ou le statut de Madrid comme ville de départ ou d'arrivée. Ces multiples incidents soulignent une coordination apparente dans les sources des menaces, ciblant simultanément plusieurs hubs majeurs du continent.

Réactions des compagnies et impact sur les voyageurs

Les compagnies aériennes affichent une volonté de maintenir la confiance des passagers malgré la situation. Benjamin Smith, PDG d'Air France-KLM, a déclaré que la défense était en place et que l'impact sur leurs opérations serait minimal. Il a noté qu'il s'agissait d'un phénomène inhabituel mais que les protocoles de sécurité étaient efficaces. Le Commissaire européen aux Transports, Apostolos Tzitzikostas, a qualifié ces menaces contre les civils d'inacceptables, tout en restant prudent sur les conclusions définitives concernant leurs origines géopolitiques.

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Les voyageurs sur place expriment une inquiétude mêlée de résignation. Natalia Lobo, une passagère brésilienne interrogée à l'aéroport de Rome, a déclaré se sentir en sécurité grâce aux services de sécurité. Elle a jugé la situation préoccupante mais a estimé que tout était sous contrôle. Cette réponse témoigne de la capacité des autorités à rassurer le public malgré la visibilité médiatique accrue de ces incidents.

Les prochaines étapes incluent des inspections approfondies de tous les avions ayant fait l'objet d'une alerte. Les autorités danoises ont également informé Air France d'une alerte initialement jugée crédible concernant un vol Paris-Copenhague, qui a ensuite été écartée. La coordination internationale reste essentielle pour identifier les auteurs de ces attaques hybrides et renforcer la résilience des infrastructures aériennes européennes face à ces menaces asymétriques. Les enquêtes judiciaires se poursuivent pour déterminer si ces actes relèvent d'une simple perturbation ou d'une tentative de destabilisation plus large.