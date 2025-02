Faure demande la démission de Bayrou après les révélations sur les violences sexuelles à Notre-Dame de Bétharram

Olivier Faure, le Premier secrétaire du Parti socialiste, estime que François Bayrou doit démissionner suite aux accusations de couvert-up des violences sexuelles à l'institution Notre-Dame de Bétharram.

Olivier Faure , le Premier secrétaire du Parti socialiste, a estimé ce dimanche 16 février que François Bayrou , ministre de l'Éducation nationale, devait démission ner. Selon lui, François Bayrou a participé d'une manière ou d'une autre à la loi du silence pour protéger l'institution Notre-Dame de Bétharram, lieu où des violences sexuelles ont été perpétrées.

Faure souligne que Bayrou a menti à plusieurs reprises devant l'Assemblée nationale en affirmant qu'il n'avait jamais été informé des événements. Il rappelle que Bayrou a ensuite expliqué avoir demandé un rapport en 1996, ce qui soulève des doutes sur sa connaissance des faits. Faure demande que l'on puisse comprendre ce que François Bayrou savait ou ne savait pas et si, en raison de sa proximité avec l'institution, il a cherché à la protéger au détriment des élèves. La France Insoumise et les écologistes ont également demandé la démission de François Bayrou. De son côté, le député RN Jean-Philippe Tanguy s'est contenté de constater que si François Bayrou a menti sciemment, il y aura sans doute des suites. Le parquet de Pau enquête depuis un an sur une centaine de plaintes visant des faits présumés de violences, agressions sexuelles et viols commis au collège-lycée Notre-Dame de Bétharram, entre les années 1970 et 1990. François Bayrou a rencontré plusieurs victimes à Pau samedi et affirmé qu'en 1996, lors d'une première plainte pour violences physiques, il avait fait organiser une inspection générale de l'établissement. Il a ajouté que le rapport de l'inspection était rassurant, l'inspecteur déclarant que Notre-Dame de Bétharram « n'est pas un établissement où les élèves sont brutalisés »





