Fatimata opérée à Toulouse : La Chaîne de l'Espoir et Colomiers Rugby unis

Fatimata, 16 mois venue du Burkina Faso, est accueillie à Toulouse pour une opération cardiaque. La Chaîne de l'Espoir et Colomiers Rugby financent son traitement à l'Hôpital des enfants du CHU.

Le mardi 10 novembre 2026, l'atmosphère était chargée d'émotion au hall 4 des arrivées de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. C'est à cette heure, 10 h 40, que Fatimata, une enfant burkinabè de seize mois, a posé ses valises en France. Elle y arrive avec un objectif précis et vital : se faire opérer d'une malformation cardiaque lourde. Son arrivée marque le début d'un parcours médical complexe mais soutenu par une mobilisation humaine exceptionnelle.

Cette petite patiente, dont le visage curieux sous un bonnet jaune a immédiatement captivé les regards, est accueillie par une structure d'hébergement bénévole. La famille De Rossi, Claude et Eliette, retraités installés à Verfeil dans la Haute-Garonne, l'ont préparée à son arrivée. Ils ont rangé les poussettes et les couvertures nécessaires pour assurer son confort durant son séjour. Leur mission s'étend sur près de deux mois de soins et de rétablissement.

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Une mobilisation associative et sportive unique

Le déplacement de Fatimata n'aurait pas été possible sans le soutien financier et logistique d'acteurs clés de la région toulousaine. La Chaîne de l'Espoir, association dédiée au transport et au traitement de enfants souffrant de malformations congénitales, a orchestré cette prise en charge. Cette organisation a pour mission de faciliter l'accès aux soins spécialisés pour les enfants venant de pays à ressources limitées.

Le club de rugby de Colomiers s'est également investi à titre individuel et collectif dans cette opération humanitaire. Le président du fonds de dotation de Colomiers Rugby, Pierre Niquet, a accompagné l'enfant à son arrivée. Il a réaffirmé l'engagement durable de son institution auprès de l'association humanitaire. Les membres du club ont démontré une solidarité sans faille pour soutenir cette initiative médicale transfrontalière.

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Un parrainage sportif et un suivi médical spécialisé

Un lien particulier s'est tissé entre l'enfant et Jean Thomas, joueur de Colomiers rugby. Ce sportif de haut niveau a accepté de parrainer Fatimata pour cette intervention chirurgicale. Il lui a offert une licorne rose en peluche comme premier contact affectif. Son rôle dépasse le simple soutien financier pour inclure une présence rassurante durant le séjour. Il espère d'ailleurs qu'elle pourra visiter le stade de son club un jour.

Le traitement chirurgical est programmé dans les jours suivants au CHU de Toulouse. Il se déroulera à l'Hôpital des enfants avec une intervention à cœur ouvert. Le Dr Najeebullah Bina supervisera directement cette procédure médicale complexe. Une semaine d'examens préopératoires est nécessaire avant de passer à l'acte. Ce délai permet de vérifier la compatibilité et la préparation optimale de l'enfant.

Des défis logistiques et financiers pour l'association

Derrière cette histoire heureuse se cachent des réalités économiques et logistiques importantes pour l'association. La Chaîne de l'Espoir facture chaque opération autour de 15 000 euros. Ce montant couvre les frais médicaux directs sans inclure le transport aérien international. L'hébergement pendant le séjour est pris en charge gratuitement par les familles bénévoles.

Fanou Chopo, responsable locale de l'association née à Paris en 1994, explique les enjeux de collecte. L'année 2025 a connu une baisse des dons, impactant les capacités d'accueil de l'année en cours. Sur les onze enfants accueillis en 2025, le rythme a dû être ajusté. Fatimata représente le cinquième cas d'origine africaine traité en 2026 grâce à ces efforts conjoints.

Le club de Colomiers Rugby a signé un engagement pluriannuel pour soutenir cette cause. Ils ont promis de financer l'arrivée de deux enfants par an durant trois ans. Cette vision à long terme permet de sécuriser les ressources nécessaires. Elle garantit une continuité dans la prise en charge des pathologies cardiaques infantiles.

Le rôle crucial des familles d'accueil bénévoles

Claude et Eliette De Rossi incarnent le moteur humain de cette réussite. Ce couple de retraités a déjà accueilli quatre enfants auparavant. Ils ont reçu des enfants originaires du Congo, du Burkina Faso et du Togo. Leur expérience les aide à gérer l'inconnu du premier contact. Ils préparent les repas adaptés et utilisent des jeux pour briser la glace.

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L'adaptation de Fatimata repose sur la patience et l'affection quotidienne. Les grands-parents bénévoles doivent souvent apprendre à communiquer sans mots. L'échange par le jeu et le contact physique facilite l'attachement. Cette dynamique permet à l'enfant de se sentir en sécurité avant l'intervention.

Le rétablissement de Fatimata se poursuit maintenant sous la surveillance médicale. Les semaines à venir seront dédiées à la récupération post-chirurgicale. Elle profitera de l'attention constante de ses nouveaux tuteurs français. L'objectif final reste son retour au Burkina Faso avec un cœur fonctionnel.

Chaque détail compte dans ce parcours médical international. La coordination entre les équipes hospitalières toulousaines et les bénévoles est primordiale. Elle assure la sécurité sanitaire de la patiente tout au long de son traitement. Le succès de cette opération servira de modèle pour les prochains cas.

La solidarité régionale montre une fois de plus son efficacité. Les initiatives privées et associatives comblent les lacunes des systèmes de santé locaux. Elles offrent une seconde chance à des vies trop souvent menacées. Le soutien apporté à Fatimata reste un exemple de générosité concrète.

L'avenir de l'enfant semble plus lumineux grâce à cette mobilisation. Ses nouveaux interlocuteurs veillent sur elle jusqu'à son retour définitif. Le projet intègre aussi une dimension culturelle d'échange entre les continents. Il brise les barrières géographiques par la compassion humaine.