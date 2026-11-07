Fast-food Fougères : 180 000 euros de travaux routiers divisent Couesnon

L'implantation d'une enseigne de restauration rapide en 2027 à Maen Roch génère un débat sur le coût des 180 000 euros de voirie. Les élus de Couesnon Marches de Bretagne ont voté le lancement des études malgré les réticences financières.

Un projet d'implantation d'une grande chaîne de restauration rapide dans la zone d'activité de Maen Roch, près de Fougères en Ille-et-Vilaine, suscite de vifs débats parmi les élus locaux. Cette initiative économique, qui prévoit la création d'une trentaine d'emplois et une ouverture anticipée pour 2027, nécessite des aménagements infrastructurels majeurs. L'accès principal au futur établissement, situé à proximité du lotissement de la Croix Rouge, exigera la construction d'une nouvelle voie routière d'une longueur significative. Le montant estimé pour ces travaux de voirie s'élève à 180 000 euros, une somme qui a provoqué une vive discussion lors du conseil communautaire de jeudi 22 octobre.

Débat sur le financement des travaux routiers

Les représentants de Couesnon Marches de Bretagne ont voté le lancement des études de faisabilité nécessaires à la réalisation de cette nouvelle infrastructure. Ce tronçon routier s'étendra depuis la raquette de retournement, située face au bar L'Atelier, jusqu'à la rue d'Antrain. Cette artère nouvelle desservira également les services techniques de la commune, ce qui pourrait justifier partiellement l'investissement public. Le reste à charge pour la collectivité sur la globalité du projet est évalué à environ 12 000 euros, mais la question du financement initial des travaux principaux reste centrale. Certains élus soulignent que la participation des porteurs de projet avait été prévue initialement, créant une attente déçue chez les décideurs locaux.

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Position des promoteurs et des porteurs de projet

Cyrille Boutet, initiateur du projet d'implantation de l'enseigne de restauration rapide, a exprimé sa position claire concernant l'investissement routier. Bien que le promoteur soit satisfait de l'avancée administrative, il a indiqué explicitement qu'il ne répondrait pas favorablement à une demande de financement pour la sécurisation de la zone. Cette stance contraste avec la situation précédente où un accord avait été trouvé pour une participation financière à la voirie avant que le projet initial ne soit abandonné. Thomas Janvier, responsable local du dossier, reconnaît l'impact de l'affluence attendue mais précise que l'accord de principe initial concernant les travaux n'est plus applicable dans le cadre actuel.

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Impacts sur l'urbanisme et avenir du projet

L'implantation commerciale s'étendra sur des parcelles précises du site d'activité, occupant le lot 8 ainsi qu'une partie du lot 10. Les cellules commerciales restantes s'installeront sur une partie du lot 12, créant un pôle d'attraction économique local. La nouvelle voie passera derrière le garage Peugeot, modifiant ainsi les flux de circulation dans ce secteur déjà dense. L'enseigne envisagée, dont les plans sont documentés par Julian Picot, pourrait devenir une référence locale d'ici deux ans. Les travaux d'aménagement, une fois les études validées, s'inscrivent dans une logique de développement urbain qui cherche à équilibrer croissance économique et charge financière pour les contribuables locaux.