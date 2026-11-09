Farida Amrani blessée par un tir de mortier à Évry-Courcouronnes

La députée LFI Farida Amrani a été blessée samedi 7 novembre par un tir de mortier dans un salon de coiffure à Évry-Courcouronnes. L'enquête explore une cible spécifique ou des représailles locales.

La députée de la La France Insoumise (LFI) Farida Amrani a été blessée le samedi 7 novembre au matin lors d'une attaque violente perpétrée contre un salon de coiffure situé à Évry-Courcouronnes. L'élue parlementaire de la première circonscription de l'Essonne a subi des brûlures aux jambes suite à un tir de mortier d'artifice dirigé vers l'intérieur de l'établissement. Les images de vidéosurveillance montrent un individu vêtu de noir ouvrir la porte avant de lancer l'engin pyrotechnique, forçant les clientes et le personnel à se réfugier dans l'arrière-boutique pour échapper aux projections de feu.

Détails de l'attaque au mortier d'artifice

Farida Amrani a confirmé les faits sur son compte Facebook en déclarant avoir été blessée aux côtés des salariées et des clientes qui ont vécu un moment terrible. Le communiqué de son avocate Louise El Yafi précise que les tirs ont été dirigés spécifiquement vers l'intérieur de cet établissement réservé aux femmes, fréquenté depuis des années par la parlementaire. Farida Amrani a décrit les détails traumatiques de l'incident au quotidien Le Figaro, affirmant avoir vu les yeux rouges et injectés de sang de l'agresseur porteur d'une cagoule. Elle a raconté que le salon étant très petit, il n'y avait nulle part où se cacher, créant une situation où elle et les autres personnes présentes ont cru mourir.

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Théorie d'une cible spécifique ou représailles

L'avocate Farida Amrani indique que les images de vidéosurveillance laissent sérieusement penser que Mme Farida Amrani a été spécifiquement visée dans cette attaque. Louise El Yafi a souligné dans son communiqué qu'une telle attaque aurait pu coûter la vie à plusieurs personnes, qualifiant les événements de gravité exceptionnelle qui ne sauraient être banalisés. Cependant, selon Le Figaro et Le Parisien, les forces de l'ordre recherchent un homme grand, fin et cagoulé et privilégient l'hypothèse de représailles liées à un point de deal voisin situé à proximité. Le contexte de l'attentat de Trappes a également exacerbé la peur ressentie par l'élue lors de l'incident.

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Ouverture de l'enquête par le parquet d'Évry

Farida Amrani a déposé plainte ce dimanche 8 novembre auprès des services de police pour faire la lumière sur ces faits. Le parquet d'Évry a ouvert une enquête confiée à la Division de la criminalité territoriale (DCT) afin de déterminer les circonstances exactes des faits et l'identité des auteurs. Aucune interpellation n'a été réalisée pour le moment dans cette affaire qui mobilise les enquêteurs locaux. L'attention reste focalisée sur les motivations de l'attaque et la sécurisation des lieux publics fréquentés par les personnalités politiques.