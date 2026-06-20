Fans écossais rendent hommage à un supporter décédé avant la Coupe du monde 2026

De nombreux supporters écossais ont rendu hommage à Donny Strathie, un supporter décédé avant l'entrée de l'Écosse à la Coupe du monde 2026. Ils se sont levés pendant la 76e minute du match face au Maroc pour applaudir sa mémoire.

Les fans écossais rendent hommage à un supporter, décédé avant l'entrée de l'Écosse à la Coupe du monde. De nombreux supporters écossais ont fait le déplacement pour cette Coupe du monde 2026.

Décédé dimanche à Boston avant de pouvoir assister au premier match de Coupe du monde de l'Écosse, Donny Strathie a été honoré, vendredi soir, par les supporters écossais. À la 76e minute du match face au Maroc, ils se sont levés pour applaudir sa mémoire. Les supporters écossais ont respecté l'appel lancé par la famille de Donny Strathie.

À la 76e minute de la rencontre, en hommage à son âge, des milliers de fans se sont levés pour l'applaudir durant de longues secondes, alors que sa photo était affichée sur l'écran géant du stade de Foxborough. Membre de longue date de la Tartan Army, Donny Strathie, originaire de Grangemouth, est décédé dimanche à l'âge de 76 ans après s'être effondré dans un hôtel de Norwood, près de Boston.

Ce déplacement devait lui permettre d'assister au tout premier match de Coupe du monde de l'Écosse de sa vie. Avant la rencontre, sa famille avait demandé aux supporters de lui rendre hommage à la 76e minute. Présent en conférence de presse la veille du match, Steve Clarke avait lui aussi adressé un message à la famille du supporter





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 Tartan Army Donny Strathie Boston Grangemouth Steve Clarke 76E Minute Hommage Applaudir

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Programme TV Coupe du monde 2026 : calendrier complet et diffusion des matchs, dont M6 en clairLe texte présente le calendrier complet de la Coupe du monde de football 2026 en indiquant pour plusieurs matchs les horaires et les chaînes de diffusion, avec une mention particulière pour lesdiffusions en clair sur M6. Il inclut également des informations sur des programmes télévisés comme la série 'Un si grand soleil' et le final de la saison 2 de 'Au fil des années', ainsi qu'une question sur la série 'Zodiaque'.

Read more »

Portugal accroché par la RDC, Ronaldo déçoit pour son entrée en Coupe du monde 2026Le Portugal n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à la République Démocratique du Congo lors de son premier match de la Coupe du monde 2026. Cristiano Ronaldo, titulaire, n'a pas réussi à faire la différence, suscitant des critiques sur son apport à l'équipe.

Read more »

Coupe du monde 2026 : Yirenkyi salvateur, Harvey décevant, les tops et les flops de GhanaDécouvrez les Tops et les Flops de la première journée de la Coupe du monde 2026 entre le Ghana et le Panama.

Read more »

Coupe du monde 2026 : le programme de la journée du vendredi 19 juinLa deuxième journée de la phase de groupes se poursuit ce vendredi 19 juin avec trois rencontres au programme. Les groupes A, B et D seront à l'honneur avec des affiches qui pourraient déjà rapprocher certaines sélections des seizièmes de finale ou, au contraire, les placer sous pression avant la dernière journée.

Read more »