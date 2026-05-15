Fans de montres campent devant boutique pour collection inédite Swatch-Audemars Piguet

Dans le centre de Toulouse, une longue file de passionnés d'horlogerie campent devant la boutique Swatch pour acheter la collection Bioceramic Royal Pop, une collaboration inédite avec la prestigieuse maison de haute horlogerie Audemars Piguet. Un nombre limité de montres est disponible, qui nécessite d'attendre le lancement le samedi matin.

Une folie... pourquoi des dizaines de personnes dorment en pleine rue de la Pomme à Toulouse cette nuit, devant une célèbre boutique de montres ?

Des centaines de passionnés campent devant la boutique Swatch de Toulouse pour acquérir la collection Bioceramic Royal Pop, une collaboration inédite avec la prestigieuse maison de haute horlogerie Audemars Piguet. Une dinguerie... Des dizaines de Toulousains ont dormi sur des chaises ou à même le sol dans la nuit de vendredi à samedi, rue de la Pomme, devant une boutique du centre-ville. Pourquoi ?

Pour dépenser pas moins de 385 euros pour une montre. Certes, il s'agit d'une collaboration entre Swatch et Audemars Piguet. C'est en tout cas pour cela que des dizaines de personnes se sont agglutinées devant la boutique Swatch qui ouvre ses portes samedi pour le lancement de la collection Bioceramic Royal Pop. Les passionnés d'horlogerie et les collectionneurs se sont équipés de sièges en plastique, de blousons, de couvertures et de sacs de couchage pour passer la nuit sur place.

Cette collection très attendue se compose de huit montres de poche multicolores qui seront proposées à la vente de 385 euros à 400 euros en France. Si ce tarif s'avère plus élevé que celui d'une Swatch classique, il reste accessible pour le grand public. Ce montant se situe en effet très loin des prix habituellement pratiqués par la manufacture de luxe Audemars Piguet, dont certaines pièces prestigieuses peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Ce phénomène de foule rappelle d'autres succès récents qui ont marqué l'histoire de l'horlogerie moderne. En 2022 déjà, la sortie de la MoonSwatch, créée avec Omega, une autre marque de Luxe, avait provoqué des scènes similaires de cohue dans plusieurs grandes villes du monde. La stratégie de marier l'accessibilité d'une marque grand public au prestige de la haute horlogerie démontre une nouvelle fois son immense pouvoir d'attraction sur les consommateurs.

Et pour tous ces adeptes, l'objectif, c'est de ne pas avoir fait la queue pour rien, un nombre limité de montres étant disponible. Et surtout une seule par personne et par jour. En chaise de camping devant les boutiques Swatch, ces passionnés vont y passer la nuit pour acheter la nouvelle montre à 385 euros





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