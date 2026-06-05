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Fanny Delaigue réagit au départ surprise de Marlène Schaff de la Star Academy

Télévision News

Fanny Delaigue réagit au départ surprise de Marlène Schaff de la Star Academy
Fanny DelaigueMarlène SchaffStar Academy
📆6/5/2026 11:30 AM
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Fanny Delaigue a exprimé ses sentiments lors d'un live Twitch sur NRJ ce jeudi 4 juin 2026, après l'annonce du départ de Marlène Schaff de la Star Academy. La répétitrice a dévoilé sa fierté et sa hâte de voir Marlène Schaff sur scène.

Fanny Delaigue réagit au départ surprise de Marlène Schaff de la Star Academy : "Elle le fait pour une très bonne raison". La répétitrice du programme a dévoilé ses sentiments lors d'un live Twitch sur NRJ ce jeudi 4 juin 2026.

Marlène Schaff a annoncé qu'elle quittait définitivement son poste de professeure d'expression scénique pour se consacrer à sa carrière artistique. Fanny Delaigue a exprimé sa fierté et sa hâte de voir Marlène Schaff sur scène, notamment pour son spectacle à Avignon. Elle a également dévoilé qu'elle préfère être répétitrice car elle adore être dans le feu de l'action et monter le spectacle le samedi.

Fanny Delaigue a ajouté qu'elle n'aimerait pas voir les académiciens seulement une ou deux fois par semaine car cela lui angoisserait de fou

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