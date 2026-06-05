Fanny Delaigue a exprimé ses sentiments lors d'un live Twitch sur NRJ ce jeudi 4 juin 2026, après l'annonce du départ de Marlène Schaff de la Star Academy. La répétitrice a dévoilé sa fierté et sa hâte de voir Marlène Schaff sur scène.
Fanny Delaigue réagit au départ surprise de Marlène Schaff de la Star Academy : "Elle le fait pour une très bonne raison". La répétitrice du programme a dévoilé ses sentiments lors d'un live Twitch sur NRJ ce jeudi 4 juin 2026.
Marlène Schaff a annoncé qu'elle quittait définitivement son poste de professeure d'expression scénique pour se consacrer à sa carrière artistique. Fanny Delaigue a exprimé sa fierté et sa hâte de voir Marlène Schaff sur scène, notamment pour son spectacle à Avignon. Elle a également dévoilé qu'elle préfère être répétitrice car elle adore être dans le feu de l'action et monter le spectacle le samedi.
Fanny Delaigue a ajouté qu'elle n'aimerait pas voir les académiciens seulement une ou deux fois par semaine car cela lui angoisserait de fou
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