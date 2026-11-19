Fanny Delaigue, répétitrice de la Star Academy, travaille à distance après la mort de sa grand-mère et manque le prime du vendredi 20 novembre 2026.

Fanny Delaigue, répétitrice de la Star Academy, est absente du château de Dammarie-les-Lys pour quelques jours. Le mercredi 18 novembre 2026, elle a expliqué sur son compte Instagram la raison de cette absence, liée à un deuil familial.

Elle a manqué l'attribution des chansons destinée au prime du vendredi 20 novembre 2026. Il s'agit d'un prime consacré aux élèves, qui ont pu préparer toute la semaine leur touche personnelle pour la soirée au studio 217.

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Fanny Delaigue s'absente après la mort de sa grand-mère

Fanny Delaigue a quitté le château pour rejoindre les siens et faire ses adieux à sa grand-mère. Elle explique qu'elle travaille à distance sur le prime des élèves depuis son retour auprès de sa famille.

Dans sa publication, la répétitrice a partagé une photo de ses grands-parents, prise semble-t-il le jour de leur mariage. En légende, elle a simplement ajouté deux émojis bougie et un cœur, sans commentaire supplémentaire.

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Fanny Delaigue a écrit qu'elle ne serait pas au château aujourd'hui et demain. Elle a précisé que Philippine serait seule aux annonces et au live, avant de confirmer qu'elle travaillait à distance sur ce prime.

Elle n'a en revanche pas indiqué si elle serait présente auprès des élèves le jour du prime du 20 novembre 2026.

Ydriss, Amel et Kylian doivent jouer leur place

Ydriss, Amel et Kylian doivent défendre leur place dans le télécrochet lors du prime du vendredi 20 novembre 2026. Les trois candidats sont au centre de cette soirée décisive pour la suite de leur parcours dans la Star Academy.

Selon les informations publiées, Ydriss a fondu en larmes après avoir échangé avec le DJ de l'émission. Kylian, de son côté, a été critiqué pour ne pas avoir proposé une véritable scénographie lors de son évaluation.

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Mosimann a pris le temps de remotiver les trois candidats. Le prime du 20 novembre 2026 permettra de voir si ces échanges ont suffi à relancer leur prestation.

Mosimann à la direction de la Star Academy

Mosimann a pris la direction de la Star Academy après le départ de Michael Goldman, mentionné dans les titres de la presse people. Cette transition intervient alors que les élèves préparent le prime des élèves du vendredi 20 novembre 2026.

Fanny Delaigue, Philippine et Mosimann se retrouvent ainsi à assurer le suivi de la production pendant l'absence de la répétitrice, avec un prime qui réunit l'ensemble des candidats restants au studio 217.