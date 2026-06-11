Fan zones, terrasses et écrans géants : où voir les matchs de la Coupe du monde à Lille et dans la métropole

De nombreux lieux de la métropole de Lille diffuseront les matchs de la Coupe du monde 2026 avec des dispositifs spéciaux. Les événements promettent une ambiance de folie et des supporters prêts à vibrer à chaque passe de Dembélé.

Écrans géants, fan zones , terrasses... Où voir les matchs de la Coupe du monde à Lille et dans la métropole ? Où profiter d’une bonne ambiance, d’un écran géant et d’une grande terrasse pour la Coupe du monde de football 2026 ?

Voici les lieux qui diffuseront les matchs à Lille et autour. De nombreux lieux de la métropole de Lille vont diffuser les matchs de la Coupe du monde 2026, avec des dispositifs spéciaux, comme ici à la Taverne Grenouille, à Marcq-en-Barœul. ©Taverne GrenouilleUn maillot prêt à recevoir une 3ème étoile, du maquillage bleu-blanc-rouge, de l’espoir et de la voix… Tout est là pour encourager nos Bleus pendant la, du 11 juin au 19 juillet.

Mais si vous cherchez une ambiance de folie et des supporters prêts à vibrer à chaque passe de Dembélé, il vous faut LE lieu ! Que vous habitiez, et une ambiance vibrante dans cette « fan zone en plein centre-ville ». Tous les établissements du groupe (Cartel, Fada, Amor Amor, Candy Shot) diffuseront également les matchs. Le Barboteur annonce le restaurant.

Au menu, deux formules sont proposées : burger, frites et pinte de bière à 19 € ou tenders de poulet, frites et pinte de bière 15 €.e situé dans le quartier de Wazemmes – prévoit donne rendez-vous aux supporters « pour suivre les matchs surremet le couvert. Pour la Coupe du monde, le concept promet une ambiance de folie en plein cœur derooftop du Nula Taverne Grenouille a créé un espace dédié à la diffusion des matchs de la Coupe du monde 2026.

Les rencontres seront retransmises sur des avec des transats, un terrain de pétanque et un happy hour quotidien de 16h à 18h. Une carte spéciale sera également proposée pour les soirs de match.

Parmi les temps forts annoncés : une soirée spéciale pour l’entrée en lice de la Belgique le 15 juin, des soirées supporters lors des matchs de poule de la France les 16 et 26 juin, ainsi qu’un bal populaire le 14 juillet.a par ailleurs été mis en place pour les soirs de match. Pour 5 €, cela donne accès au lieu et à une conso au choix (bière 33 cl, verre de vin ou soft).

Un parking est prévu sur place.passe en mode fan zone. Le lieu diffusera tous les matchs de l’équipe de France avec le son, sur(terrasse, rez-de-chaussée et étage).

« On diffusera aussi le max des autres équipes bien sûr », ajoute l’équipe.pour ne rien manquer des matchs des Bleus ». Et pour être dans l’ambiance, commandez le « pack supporter avec un pichet de Mbappils, 3 shots tricolores et son p’tit drapeau français ». Boxtownà l’intérieur. Animations, déco, et tout pour vivre chaque moment de match avec passion », promet le lieu..

« Grosse ambiance avant, pendant et après le match », promet l’équipe. Compte tenu de l’affluence attendue,.

« Ambiance, supporters, boissons fraîches, restauration sur place… tout est réuni pour passer une soirée mémorable entre amis ou en famille », promet l’équipe. Aidez nous à compléter cette liste en nous envoyant les informations (lieu, adresse, dispositif spécial, taille des écrans…) via le formulaire ci-dessous.

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