Family Link : l'application qui a aidé à retrouver Louise, 11 ans

L'utilisation de Family Link, une application gratuite qui permet aux parents de suivre en temps réel l'emplacement de leur enfant et de contrôler son utilisation des technologies, a joué un rôle crucial dans la recherche de Louise, une préadolescente disparue en Essonne.

Parmi les outils disponibles, la géolocalisation permet aux parents de suivre en temps réel l'emplacement du smartphone de leur enfant. C'est précisément ce qui a permis à la famille de Louise, une préadolescente disparue en Essonne, de déclencher une alerte rapide. Le corps de la jeune fille a été retrouvé quelques heures plus tard dans un bois voisin de son établissement scolaire.

L'utilisation de Family Link, une application gratuite qui permet aux parents de consulter ou de limiter les activités en ligne de leur enfant et dispose d'un système de géolocalisation de leur smartphone, a joué un rôle crucial dans cette situation. Simple à utiliser, Family Link nécessite uniquement la création d'un compte famille Google et l'installation de l'application sur les smartphones des parents et de l'enfant. La géolocalisation est un outil précieux pour les parents qui souhaitent se rassurer sur la sécurité de leur enfant. Elle permet de voir en temps réel où se trouve le téléphone et d'accéder à des informations supplémentaires, comme l'autonomie restante de la batterie, pour s'assurer que l'enfant peut toujours être contacté en cas de besoin. En plus de la géolocalisation, Family Link propose un système de filtrage performant qui permet aux parents de contrôler les contenus accessibles à leur enfant. L'application permet de paramétrer à distance le moteur de recherche et YouTube, de gérer les sites web consultés, les extensions utilisées sur Chrome et les applications téléchargées. Les parents peuvent également restreindre, voire interdire à distance les achats en ligne, qu'il s'agisse d'applications, de jeux, de films ou de musique. Family Link est également un outil utile pour aider les adolescents à gérer leur temps d'écran. Les parents peuvent définir des limites de temps d'utilisation pour les applications et même programmer une heure de coucher à partir de laquelle le smartphone se verrouille automatiquement. Cette application offre un ensemble complet d'outils pour les parents qui souhaitent protéger leurs enfants en ligne et les accompagner dans leur usage des technologies





