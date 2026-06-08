Familles nombreuses : la tribu Jean-Zéphirin accueille Valentin, le onzième enfant, après une grossesse marquée par des ennuis de santé

La mère de famille Raoudha Jean-Zéphirin, star de l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL, a donné naissance à son onzième enfant, un petit garçon prénommé Valentin. Après avoir partagé une première photo discrète, elle dévoile un cliché attendrissant du nouveau-né, suscitant une vague d'émotion parmi ses abonnés. La grossesse a été semée d'embûches avec une anémie sévère, une infection urinaire et un blocage du bassin. Retour sur cette naissance et les nouvelles des autres familles de l'émission.

La famille Jean-Zéphirin, connue pour sa participation à l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL, a annoncé et ensuite dévoilé l'arrivée de son onzième enfant , un petit garçon prénommé Valentin .

Tout a commencé lorsque Raoudha Jean-Zéphirin, la mère de famille, a partagé une première image très discrète du nouveau-né sur Instagram, accompagnée d'un message émouvant sur l'agrandissement de la tribu. Elle avait alors révélé avoir accouché deux jours plus tôt, mais elle choisissait de préserver l'intimité du bébé en ne montrant qu'une partie de son visage.

Son récit mettait l'accent sur l'amour qui ne se divise pas mais se multiplie au sein de cette famille déjà composée de dix enfants : Maël, Deynis, Timéo, Emma, Lyla-Rose, Maloé, Rubenn, Léandre, Romane et Jules. Quelques semaines plus tard, le dimanche 7 juin 2026, Raoudha a levé le voile en publiant un cliché en gros plan de Valentin, arborant une grimace adorable qui a conquis les abonnés.

Elle a accompagné la photo d'une tendre dédicace, le qualifiant de "petit trésor" et de "dernier bébé", soulignant que ses quinze premiers jours de vie étaient déjà remplis de bonheur et d'amour. Les réactions affluent, les internautes exprimant leur admiration pour cette famille recomposée et nombreuse.

Derrière cette joie seProfile however a période de santé difficile pour la mère, qui a partagé ses souffrances liées à une anémie sévère, une infection urinaire remontant à un rein et un blocage du bassin particulièrement douloureux. Suivie médicalement de près, elle a traversé des moments complexes avant de pouvoir accueillir sereinement son enfant. Aujourd'hui, la tribu savoure ce nouveau chapitre, célébrant Valentin comme le onzième membre qui vient renforcer leurs liens.

Parallèlement, l'article rapporte des nouvelles d'autres familles issues de l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL. La famille Pellisard, présente dans les premières saisons, n'apparaît plus dans le programme après que le couple s'est lancé dans la création de contenus pour adultes, une décision qui a déclenché de vives polémiques.

La famille Pavoni, vue dans la saison 5, a également quitté l'émission ; les parents, Agnès et Romain, se sont séparés tout en poursuivant leurs carrières respectives - Agnès a fondé une agence d'influenceurs et collabore avec d'autres mamans de l'émission comme Émilie Fanich, tandis que Romain continue dans l'investissement immobilier. La famille Dol, apparue dans la saison 2, n'est plus présente non plus ; la jeune maman, infirmière, élève seule ses cinq enfants après sa séparation d'avec Alexandre, et a récemment perdu son père, bien que le couple semble solide.

Enfin, la tribu Boibessot (Audrey Boibessot) a fait parler d'elle en étant photographiée dans la même tribune que Brad Pitt à Roland-Garros, une coïncidence amusante qui a suscité des commentaires. D'autres anecdotes sont mentionnées, comme le désir du couple de avoir un dixième enfant après le départ de l'aînée pour ses études, ou le choix de la production de ne pas aborder certains sujets comme les troubles du spectre autistique (TSA) des enfants d'une famille, ce qui a conduit à leur départ de l'émission.

L'article se termine par un bref portrait de l'autrice de ces lignes, qui se décrit comme une passionnée de cinéma classique et d'intrigues policières, désormais plume du web pour dénicher des informations croustillantes. Cette narration personnelle rappelle le ton des chroniques people, mêlant empathie pour les familles et curiosité pour les rebondissements médiatiques.

La mise en avant de la naissance de Valentin au sein de la tribu Jean-Zéphirin reste le cœur du sujet, illustrant la thématique des familles nombreuses et leur quotidien partagé sur les réseaux sociaux. Les détails sur les difficultés de santé de Raoudha ajoutent une dimension humaine, montrant que derrière les publications idylliques se cachent des défis réels.

Le panorama des autres familles de l'émission brosse un tableau de l'évolution de ces personnages publics après leur passage à la télévision, certains poursuivant une carrière médiatique, d'autres se retirant ou changeant de voie. L'ensemble constitue un reportage complet sur les nouvelles de ces familles XXL, avec un focus sur la dernière naissance et les transformations de leurs vies





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