La famille de Noa Tinnirello saisit la justice pour ajouter une qualification pénale plus lourde dans le dossier Medhi Narjissi, exigeant une enquête élargie.

La justice française est saisie d'une nouvelle demande cruciale dans le dossier tragique de la disparition de Medhi Narjissi. En juin 2026, Noa Tinnirello, joueur de rugby au Stade Toulousain, et ses parents Lucien et Tako ont déposé une requête spécifique. Cet acte juridique vise à modifier la qualification des faits dans l'enquête en cours.

Demande de qualification pénale renforcée

La famille Tinnirello cherche à ajouter la qualification de "mise en danger de la vie d'autrui" à celle d'"homicide involontaire" déjà retenue. Cette demande intervient sous la forme d'un "réquisitoire supplétif" adressé au ministère public. L'objectif est de forcer l'ouverture d'une nouvelle piste d'investigation judiciaire.

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Me Agathe Bouchindhomme, avocate de la famille Tinnirello, explique que cette procédure permet de transmettre des éléments complémentaires au procureur de la République. Le juge d'instruction ne peut pas étendre son enquête de sa propre initiative. Seul le parquet peut donner le feu vert pour inclure de nouvelles infractions dans le dossier.

Cette manœuvre juridique répond à un constat précis. Noa Tinnirello a également failli être emporté par les flots de Dias Beach lors de cette séance de récupération. Les parents estiment que leur enfant a été victime d'une mise en danger similaire à Medhi Narjissi. Ils veulent que la justice reconnaisse cette réalité factuelle dans les charges retenues.

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Histoire judiciaire et mise en examen en cours

Le contexte de cette requête s'inscrit dans une procédure ouverte depuis octobre 2024. Le parquet d'Agen a alors ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire. Cette enquête a conduit à la mise en examen de plusieurs acteurs clés de l'organisation du stage.

Stéphane Cambos, manager de l'équipe de France moins de 18 ans, a été mis en examen. Robin Ladauge, le préparateur physique de la sélection, figure également parmi les suspectés. La Fédération Française de Rugby (FFR) a été mise en examen à son tour pour ses responsabilités dans l'organisation du séjour en Afrique du Sud.

La famille Tinnirello s'était constituée partie civile dès 2024. Noa Tinnirello, alors mineur, voyait ses parents agir pour lui. En 2026, le joueur devenu majeur de 19 ans a déposé une plainte en son nom propre. Cette évolution statutaire a permis une démarche individuelle distincte mais solidaire.

Motivations éthiques et portée collective

Les parents de Noa affirment que cette décision n'est pas prise par opportunisme juridique. Ils invoquent la nécessité de ne pas rester silencieux face à une organisation qu'ils jugent défaillante. Un communiqué officiel souligne leur devoir de parents face au danger encouru par leur fils.

Lucien et Tako Tinnirello indiquent avoir choisi de plaider pour éviter tout regret futur. Ils reconnaissent que ce drame aura des répercussions à vie pour toutes les familles concernées. La demande vise à faire un point clair sur les responsabilités de chacun des encadrants présents.

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Me Bouchindhomme précise que cette requête au nom de Noa sert aussi tous les jeunes présents ce jour-là. Des encadrants n'ont toujours pas été entendus par la justice selon le conseil lot-et-garonnais de la famille. Il est impératif de faire la lumière sur les faits exacts du 7 août 2024.

Calendrier procédural et prochaines étapes

La requête a été initialement déposée en juin 2026, près de deux ans après la tragédie. Les parents ont d'abord laissé le temps à l'instruction de se faire naturellement. Ils ont évité d'alourdir les démarches judiciaires dès le début. Le soutien à la famille Narjissi est constant depuis l'origine des faits.

Une première demande de réquisitoire n'ayant pas obtenu de réponse satisfaisante, une relance a eu lieu en octobre dernier. Si cette nouvelle requête est refusée, plusieurs voies de recours restent possibles. La justice devra trancher sur la pertinence d'élargir le cadre de l'enquête à cette nouvelle infraction.

Le voyagiste mandaté par la FFR pour l'organisation du séjour doit également être entendu par les autorités judiciaires. Cette audition complète le panel des responsables potentiels. L'affaire continue de mobiliser l'attention des journalistes et des spécialistes de la police-justice en région.