faits divers : chauffeur ivre provoque un accident et frame un portail

Des faits divers à Cazaubon dans le Gers. Un chauffeur a été impliqué dans un accident de la rue où il a perdu le contrôle et a crasé contre un portail.

Il roulait avec 2 grammes d'alcool dans le sang avant de s'encastrer dans le portail d'une habitation privée. L' alcool au volant a provoqué un deuxième accident dans le Gers la même journée de ce vendredi 15 mai.

Après qu'une voiture a terminé sa route sur la terrasse d'un bar au petit matin à Mirande, c'est à Cazaubon, vers 18 heures, qu'un conducteur de 45 ans affichait 2 g d'alcool dans le sang. L'homme a été victime d'un accident au cours duquel sa voiture a fini encastrée dans le portail d'une habitation privée. Il était aux alentours de 18 heures, ce mercredi 14 mai, lorsque les faits se sont produits sur la commune de Cazaubon, dans le Gers.

Un homme de 45 ans circulait au volant de son véhicule quand il a perdu le contrôle, effectué une sortie de route et terminé sa course encastré dans le portail d'une habitation. Les gendarmes, rapidement dépêchés sur place, l'ont fait souffler dans l'éthylomètre. Résultat ? 2 grammes d'alcool par litre de sang, soit quatre fois le taux légal autorisé. Un taux qui laisse peu de doutes sur l'état du conducteur au moment des faits.

Les conséquences : son permis de conduire lui est retiré sur-le-champ et son véhicule immobilisé. L'homme devra très probablement répondre de ses actes devant la justice. Nul besoin de commentaire : la justice devra se prononcer sur l'état du conducteur et les conséquences du fait accompli. Parfaitement, aucun blessé n'est à déplorer heureusement. Seul le portail a fait les frais de l'accident





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