Faites vos gâteaux apéro maison pour faire des économies

Découvrez comment faire des biscuits maison pour faire des économies et manger des gâteaux apéro de meilleure qualité.

N'achetez plus vos gâteaux apéro , faites-les maison ! La recette des biscuits maison pour faire des économies Marre des crackers et autres biscuits apéro industriels ?

Et si vous les faisiez vous-mêmes ? Vous allez voir que la recette est toute simple, et vous permettra de maîtriser au mieux votre budget. Que demander de plus ? Il n'y a pas de petites économies !

En ces temps d'inflation où les prix flambent, il est plus que jamais nécessaire de faire des économies sur votre budget alimentation. En plus de faire des économies, vous aurez l'assurance de manger des gâteaux apéro de meilleure qualité. L'influenceuse qui rassemble plus de 335.000 followers explique pas à pas comment réaliser ces biscuits maison. Tout d'abord, il faut mélanger la farine, les graines de sésame, le piment d'Espelette et la fleur de sel dans un saladier.

Ensuite, il faut pétrir la pâte jusqu'à obtenir une pâte homogène et enrouler-la dans du papier cuisson. Ensuite, il faut déposer des petits boudins de pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson, en les espaçant légèrement.

Enfin, il faut les faire cuire au four pendant 12 à 15 minutes jusqu'à ce que les biscuits soient bien dorés. Vous pourrez même les faire légèrement torréfier avant de les incorporer à la pâte, pour en relever la saveur. Vous pouvez également utiliser un mélange de farines sans gluten pour les personnes qui ont des intolérances alimentaires.

N'hésitez pas à préparer les biscuits en grande quantité, ils peuvent se conserver 3 à 5 jours placés dans une boîte en fer. Oubliez les crackers de supermarché : cette recette maison d'une diététicienne est parfaite ! Passionnée par le monde de la gastronomie, je suis journaliste culinaire depuis de nombreuses années et j'ai également publié plusieurs livres de recettes. Curieuse, je suis toujours à l'affût de nouvelles expériences culinaires.

Mon domaine de prédilection ? La cuisine saine, les produits frais, les fruits et légumes (évidemment toujours de saison). Au sein de l'équipe Cuisine Actuelle, j'écris aussi bien des recettes que des articles bourrés d'infos, de conseils et d'astuces pour vous aider au quotidien dans votre cuisine





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