Faire des enfants dans une époque de crise climatique: une utopie concrète?

Charlotte Meyer, journaliste spécialisée en écologie, explore la question complexe du choix parental dans un monde confronté à la crise climatique. En rencontrant des familles alternatives et en partageant son expérience personnelle, elle nous invite à réfléchir à la conciliation entre écologie et maternité.

En France, un être humain émet entre 770 et 720 tonnes d'équivalent CO2 durant sa vie. Ce chiffre, révélateur des enjeux écologiques, suscite de vives discussions, notamment au sein des mouvements écologistes. La question se pose alors : est-il raisonnable de faire des enfants face à la crise climatique et à l'empreinte carbone inévitable de chaque individu ? Charlotte Meyer, journaliste spécialisée en écologie , a connu une transformation personnelle.

À 20 ans, elle avait renoncé à l'idée de devenir mère, effrayée par l'incertitude d'un avenir menacé. Cependant, en 2022, elle a accueilli son enfant, un choix qui l'a remplie de bonheur malgré les remords initiaux. Face aux questions et aux critiques de son entourage écologiste, Charlotte décide de déconstruire l'argument simpliste de l'empreinte carbone. Elle considère ce point de vue comme contre-productif et nuisible. « Dire à quelqu'un qu'il n'est pas écologique parce qu'il fait un enfant, c'est extrêmement violent. Je ne vois vraiment pas comment cela avance la cause et je pense que nous avons tout intérêt à dépasser ce débat », affirme-t-elle. Elle choisit alors de rencontrer des familles alternatives qui ont réussi à concilier mode de vie durable, convictions écologiques et parentalité. Cette confrontation avec des modèles familiaux différents l'amène à réfléchir sur le lien complexe entre écologie et maternité. Charlotte Meyer explore cette thématique dans son livre « Les enfants de l'apocalypse, faire des mômes n'empêche pas d'être écolo » publié par Tana éditions. Elle y relate des « utoppies concrètes », des exemples inspirants de familles qui ont trouvé des solutions pour vivre de manière plus responsable tout en élevant leurs enfants. Elle reconnaît que ces modèles ne sont pas toujours reproductibles, mais elle souhaite montrer qu'il est possible d'agir différemment et de proposer des alternatives. Pour Charlotte Meyer, avoir un enfant, même dans un contexte de crise climatique, représente une lueur d'espoir et un engagement envers un avenir meilleur.





