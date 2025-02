Faire des enfants dans un monde en crise climatique : un dilemme écolo ?

Charlotte Meyer, journaliste et mère, explore la question de la parentalité dans un contexte de crise climatique. Son livre « Les enfants de l'apocalypse » raconte le parcours de familles alternatives qui ont réussi à concilier mode de vie durable et convictions écologiques avec la parentalité.

En France, un être humain émet, au cours de sa vie, entre 770 et 720 tonnes d'équivalent CO2*. Ce chiffre impressionnant est au cœur des débats dans les milieux écologistes, notamment. Faire des enfants serait-il raisonnable face au « potentiel pollueur » de chaque être humain dans ce contexte de crise climatique ? Charlotte Meyer, journaliste spécialisée en écologie, est devenue mère en 2022.

À l'âge de 20 ans, elle avait pourtant fait le choix de renoncer à la parentalité, craignant le monde de demain et ses incertitudes. « Lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai compris que l'attente de cet enfant me rendait terriblement heureuse », se souvient-elle. « Je me sentais très coupable ». Face à ses contradictions, son entourage écologiste et engagé lui fait prendre conscience de son dilemme. Elle décide alors de prendre le contre-pied de l'argument de l'empreinte carbone qui lui est systématiquement opposé, qu'elle juge contreproductif : « dire à quelqu'un qu'il n'est pas écologiste parce qu'il fait un enfant est très violent. Je ne vois vraiment pas en quoi cela fait avancer la cause, et je pense qu'on a tout intérêt à dépasser ce débat ». Enceinte, elle décide de prendre la route pour rencontrer des familles alternatives ayant réussi à concilier mode de vie durable, convictions écologiques et parentalité. « Je me sentais évidemment très coupable de faire cet enfant, et en même temps, je ne voulais pas y renoncer. Dans le choix de faire un enfant, il y a, certes, une part de politique, mais c'est aussi de l'intime propre », explique-t-elle. Au cours de ses pérégrinations, Charlotte Meyer consigne l'histoire de ses plus belles rencontres et publie, trois ans plus tard, un livre intitulé « Les enfants de l'apocalypse, faire des mômes n'empêche pas d'être écolo » (Tana éditions, collection Nouveaux récits) qui raconte ce qu'elle aime nommer des « utopies concrètes ». « Il est évident que tous ces modèles familiaux ne sont pas reproductibles », reconnaît-elle volontiers. « Mais je voulais montrer qu'il était possible de faire différemment, et de proposer autre chose. Car, quand on est écologiste, avoir un enfant est en réalité une lueur d'espoir ».





