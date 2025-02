Faculté de Pharmacie de la Timone : Une rénovation complète pour un avenir plus durable

La faculté de pharmacie de la Timone a bénéficié d'une importante rénovation de 27,5 millions d'euros. Cet investissement majeur a permis d'améliorer les performances énergétiques de 35%, de rafraîchir l'apparence du bâtiment et de créer un environnement de travail plus agréable pour les étudiants et les chercheurs.

Faculté de pharmacie de la Timone a subi une rénovation à 27 millions d'euros. Cette rénovation a permis d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment de 35% et de rafraîchir ses façades. Le bâtiment, conçu par l'architecte marseillais René Egger, est un immeuble de grande hauteur (IGH) en tripode qui s'étend sur 30 000 m2 et 37 mètres de hauteur. Cependant, il était devenu vieillissant pour les 2 000 à 2 500 étudiants et chercheurs en pharmacie qui l'utilisent.

« Il n'y a eu aucune rénovation conséquente depuis son inauguration il y a 50 ans », souligne Ségolène Durand, directrice du développement du patrimoine immobilier d'Aix-Marseille Université (AMU). Après un long chantier énergétique et une rénovation importante de ses façades, le bâtiment a été inauguré le lundi 10 février 2025.Les travaux ont principalement concerné le plan énergétique du bâtiment, qui utilisait auparavant une chaufferie au fioul et une climatisation datée. « Les façades étaient couvertes de climatiseurs individuels, ce qui leur donnait un aspect assez étrange », décrit Ségolène Durand. La climatisation a été centralisée, la chaufferie est passée au gaz et ces éléments techniques ont été installés sur le toit. Cela a permis de libérer les façades et les abords pour les rénover et améliorer l'isolation du bâtiment. Notamment grâce à une couverture en murs-rideaux aluminium, qui a augmenté les performances thermiques tout en revalorisant l'esthétique. « Conserver l'âme du bâtiment sans le dénaturer », indique le président Éric Berton.Cette intervention, largement financée par le plan France relance, permet d'économiser 35% d'énergie et de réduire les émissions de CO2 de plusieurs centaines de tonnes par an, se réjouit la directrice du patrimoine de l'AMU. Elle se projette maintenant sur la suite : la rénovation de l'intérieur du bâtiment. Un projet à plusieurs millions d'euros qui permettra notamment de créer deux laboratoires : celui du Centre de recherche en cancérologie de Marseille (CRCM) et celui du C2VN, le Centre de recherche en cardiovasculaire et nutrition.





