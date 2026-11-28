La réforme fiscale impose le logiciel de facturation électronique aux SASU dès le 1er septembre 2027. Découvrez les formats autorisés, les mentions obligatoires et les sanctions DGFiP.

La réforme de la loi de finances impose désormais une transition numérique stricte pour les professionnels français. À partir du 1er septembre 2026, l'administration fiscale exige l'utilisation d'un logiciel de facturation électronique certifié par la Direction générale des Finances publiques. Cette obligation concerne l'ensemble des entreprises, y compris les Sociétés par Actions Simplifiées Unipersonnelles ( SASU).

Il est crucial de distinguer la phase de réception de celle de l'émission. Depuis le 1er septembre 2026, les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (TPE/PME) sont uniquement tenues de recevoir les factures électroniques. L'émission active de documents conformes deviendra obligatoire un an plus tard, soit le 1er septembre 2027. Cette échéance marque la fin des factures au format papier ou en simple pièce jointe PDF.

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Formats Numériques et Mentions Obligatoires

Le terme électronique ne désigne pas l'envoi d'un document PDF par courriel. La conformité exige l'utilisation de formats structurés standardisés spécifiquement reconnus par l'État. Les seules normes acceptées pour la transmission des données sont le Factur-X, le UBL et le CII. Ces formats garantissent l'interopérabilité et la sécurité des échanges commerciaux entre professionnels.

Outre le changement de format, les documents doivent intégrer une série d'informations légales précises. Les éléments historiques restent obligatoires, tels que la date d'émission, le numéro de facture avec sa logique chronologique, et les identités du prestataire et du client. Chaque document doit également référencer le numéro du bon de commande, le numéro individuel d'identification à la TVA, ainsi que les dates et quantités des prestations.

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La précision financière est également rigoureusement encadrée. Il faut indiquer le prix unitaire hors taxes, la taxe sur la valeur ajoutée applicable avec sa nature, et les montants totaux hors taxes et toutes taxes comprises. Les réductions éventuelles, la date limite de paiement, le taux des pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour retard doivent figurer clairement sur la facture.

La nouvelle réglementation ajoute quatre mentions spécifiques pour renforcer la traçabilité. Les échanges entre professionnels nécessitent impérativement le numéro SIREN du client. Il faut également préciser l'adresse de livraison des produits et la nature exacte des prestations de service ou de livraison de biens. Une mention particulière relative à l'option pour le paiement de la taxe après les débits est requise si le prestataire a choisi ce régime fiscal.

Sanctions Financières et Conformité

Le non-respect de ces obligations expose les entreprises à des sanctions financières immédiates. L'absence totale ou partielle des mentions requures entraînera une amende de 15 euros par facture émise non conforme. Ces sanctions s'appliquent dès le 1er janvier, date à laquelle l'administration fiscale cessera toute tolérance concernant les transitions non finalisées.

La sévérité des pénalités augmente en cas de récidive ou de non-conformité structurelle. Si l'entreprise ne dispose pas d'une plateforme agréée par la DGFiP, une mise en demeure sera initiée. Après cette première mise en demeure, le montant de l'amende peut atteindre 500 euros selon la nature du motif de non-respect. La vérification de l'agrément de la plateforme est donc une étape critique pour éviter ces coûts.

Choix de la Plateforme et Coûts

Le choix du logiciel de facturation doit reposer sur des critères techniques et non seulement sur le prix. La plateforme sélectionnée doit posséder le statut d'agrément officiel et supporter nativement les formats Factur-X, UBL et CII. Les fonctionnalités de base doivent inclure la création illimitée de devis et de factures, un répertoire client illimité, ainsi que le suivi des encaissements et l'archivage sécurisé.

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Plusieurs solutions majeures sont actuellement référencées sur la liste officielle de la DGFiP. Qonto, Abby, Pennylane et Tiime figurent parmi les plateformes agréées reconnues par l'administration. Le logiciel le mieux adapté dépendra de la taille de l'entreprise et du volume d'opérations administratives gérées quotidiennement.

Qonto, par exemple, propose une offre bancaire et comptable intégrée. Leurs formules Basic à partir de 9 euros hors taxes par mois incluent la facturation pour les sociétés à faibles volumes. Cependant, certaines fonctionnalités avancées comme l'automatisation des relances sont réservées aux abonnements supérieurs, tandis que le compte pro limite les virements à 30 par mois avec des frais supplémentaires au-delà de ce seuil.

Transition Opérationnelle et Avenir

La migration vers un nouveau système de facturation nécessite un investissement temporel significatif. La prise en main d'une interface peu intuitive peut ralentir les opérations quotidiennes et complexifier l'importation des données historiques. Il est donc stratégique de choisir un outil fiable dès le départ pour éviter de devoir refaire toutes les configurations ultérieurement.

Les entreprises doivent anticiper cette transition avant les dates butoirs de 2026 et 2027. La vérification régulière de la liste des plateformes agréées sur le site de la DGFiP permet de s'assurer de la conformité continue. L'adoption proactive de ces outils numériques réduit les risques d'erreurs de saisie et lutte efficacement contre la fraude à la TVA.