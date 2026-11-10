Facturation électronique : calendrier et choix d'une plateforme agréée en 2026

La loi de finances 2026 impose une plateforme agréée pour la facturation électronique, avec une généralisation au 1er septembre 2027.

La réforme de la loi de finances 2026 impose désormais de passer par une plateforme agréée de facturation électronique. Ce type de plateforme est immatriculée et certifiée par l'État. Le dispositif concerne les entreprises françaises selon un calendrier échelonné, et la préparation de la transition est présentée comme une démarche à anticiper.

Selon la source, la migration de la base de données, les frais de résiliation de l'ancien prestataire et la prise en main du nouveau logiciel demandent du temps. Anticiper permet d'éviter une mise en place dans la précipitation à l'approche des échéances, notamment pour les entreprises qui devront se conformer en dernier.

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Calendrier de la facturation électronique jusqu'en 2027

Le calendrier de la réforme prévoit un déploiement progressif jusqu'en 2027. Au 1er septembre 2026, l'émission et le e-reporting deviennent obligatoires pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, appelées GE et ETI dans la source.

Toujours au 1er septembre 2026, la réception des factures électroniques, appelée e-invoicing, concerne toutes les entreprises assujetties à la TVA. La source précise aussi que l'e-invoicing s'applique déjà depuis la rentrée aux entreprises assujetties en franchise en base de TVA.

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Au 1er septembre 2027, l'émission et la réception deviennent obligatoires pour toutes les entreprises, y compris les micro-entreprises, les TPE et les PME. Il n'est plus question de relayer ses documents en PDF : les factures doivent être produites dans les formats standardisés Factur-X, UBL ou CII.

Critères pour choisir sa plateforme agréée

Toutes les plateformes agréées (PA) ont les mêmes obligations légales, mais elles ne conviennent pas toutes à chaque entreprise. Le choix repose sur cinq critères : l'envoi et la réception des factures aux formats réglementés, la transmission du e-reporting à l'administration fiscale, le prix de l'abonnement hors taxes, la connexion avec la banque et les outils comptables, et le nombre d'utilisateurs inclus.

La source indique qu'un freelance n'a besoin que d'éditer et de transmettre ses factures électroniques, et peut donc se tourner vers un logiciel gratuit. Une PME recherchera plutôt une formule complète capable de se connecter à son outil comptable, tandis qu'une entreprise de taille intermédiaire voudra des rapprochements bancaires automatiques avec son compte professionnel.

La DGFiP met à disposition un annuaire gratuit pour consulter la liste des plateformes agréées. Pour qu'un logiciel de facturation soit certifié, il doit s'immatriculer auprès de la DGFiP, qui atteste de sa conformité aux nouvelles mesures. La réforme vise à lutter contre la fraude à la TVA, simplifier la gestion administrative et réduire les délais de paiement.

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Abby, plateforme agréée pensée pour les indépendants

La plateforme agréée Abby s'adresse principalement aux entreprises à la comptabilité simplifiée. Selon la source, les freelances, indépendants et auto-entrepreneurs en professions libérales peuvent éditer leurs documents au format Factur-X en illimité, sans configuration particulière.

Abby assure automatiquement le routage vers la plateforme du destinataire et l'e-reporting vers l'administration, avec un pré-remplissage de la déclaration de TVA. Sa formule basique, gratuite et sans engagement, inclut certains services de l'URSSAF. L'outil permet aussi d'estimer ses cotisations, de recevoir une alerte en cas de seuil de TVA et de tenir un livre des recettes.