Face à la Tunisie, la Suède cherche une victoire rassurante dans un groupe relevé

Après des matchs amicaux décevants, la Suède, quart de finaliste en 2018, retrouve la Coupe du monde avec l'objectif de sortir d'un groupe F compétitif. Face à la Tunisie, en manque de confiance, les Suédois devront montrer另un autre visage pour débuter la compétition du bon pied.

Avant de s'envoler pour l'Amérique du Nord, la Suède ne s'est pas vraiment rassurée durant les deux matchs amicaux joués. La formation de Graham Potter a d'abord été défaite par la Norvège (3-1), avant d'être accrochée par la Grèce (2-2).

Ces résultats mitigés laissent planer des doutes sur la préparation de la sélection suédoise qui doit rapidement trouver des solutions pour performer au plus haut niveau. Le défait face à la Norvège a mis en lumière certaines lacunes défensives, tandis que le match nul contre la Grèce a montré une capacité de réaction mais aussi une fébrilité en fin de rencontre.

À voir si les Suédois sauront rectifier le tir face à une Tunisie en manque de confiance, qui elle aussi traverse une période délicate après des performances en demi-teinte lors des qualifications. Quart de finaliste en 2018, la Suède retrouve la Coupe du monde après avoir raté l'événement en 2022.

Grâce à ces deux victoires durant les barrages contre l'Ukraine (1-3) et la Pologne (3-2), la sélection suédoise a su montrer son caractère en réussissant à renverser des situations difficles à l'extérieur. Ces succès ont permis de valider le travail de reconstruction entamé après l'échec de la qualification pour 2022. La Suède va donc pouvoir essayer de batailler pour sortir d'un groupe F relevé qui comprend également l'Espagne et le Costa Rica en plus de la Tunisie.

La tâche s'annonce ardue mais pas impossible pour une équipe qui sait se montrer solidaire et combatitve dans les moments importants. Les compositions d'équipe pour ce premier match du groupe F sont quasiment connues. Du côté suédois, on peut s'attendre à une formation en 4-3-3 avec un trio offensif composé de Zlatan Ibrahimović, Alexander Isak et Viktor Gyökeres. Ce dernier, en pleine progression après son transfert à West Ham, sera une pièce maîtresse de l'attaque.

Le milieu devrait être animé par Emil Krafth, Albin Ekdal et Sebastian Larsson tandis que la défense comptera sur Andreas Granqvist, Victor Lindelöf, Emil Lustig et Ludwig Augustinsson. Du côté tunisien, la configuration en 4-2-3-1 devrait prévaloir avec Wahbi Khazri en point d'ancrage et un jeu axé sur la technicité et la mobilité. Le gardien Aymen Mathlouthi et les défenseurs Yassine Meriah, Rami Bedoui, Dylan Bronn et Nader Ghandri formeront une base solide.

Le match s'annonce donc comme un duel intéressant entre la rigueur scandinave et l'habilité technique méditerranéenne. Les deux équipes savent que ce premier match est crucial dans l'optique de la qualification pour les huitièmes de finale. La tension sera palpable dès le coup d'envoi, et chaque erreur pourra être fatale. L'enjeu est de taille : prendre confiance dès l'entrée en lice et mettre en place le plan de jeu minutieusement préparé par les staffs techniques





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