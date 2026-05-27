Fabrice Pliskin, écrivain connu pour son style unique et son humour, lance un nouveau roman qui démontre la fragilité de la littérature. Dans un monde où tout le monde déteste la littérature, il nous invite à nous exprimer librement et à faire confiance à nos pensées.

S'abonner permet de commenter les articles. Et pas que : vous pouvez les consulter et les offrir à vos proches. L'heure où le récit de soi est la nouvelle route de la soie, merci de saluer, au-delà de mon livre, je ne dirais pas la pure fiction, mais l'impureté de la fiction.

Fabrice, le roman est une histoire feinte. Alors feigniez. Feignasse. Fabulez.

Donnez-vous la peine d'altérer le réel et la rue Saint-Martin. Moi qui ai connu la perte, l'échec, la trahison, l'exil, savez-vous quel fut le plus grand chagrin de ma vie ? La mort de Lucien de Rubempré. Continuait ce vieux Parnassien de la planète Dagobah.

Oui, mon maître me disait souvent, dans le jacuzzi en or où il me faisait l'honneur de me recevoir dans le plus simple appareil : Fabrice, bloquez... bloquez le détroit d'Ormuz du sens. Et si vous tenez absolument à vous exprimer comme un citron, alors, prêtez vos pensées les plus chères, vos convictions les plus profondes, vos tics les plus ataviques à un personnage ridicule et disqualifié. De là sans doute mon bijoutier de Brioude. Suburre.

Un personnage burlesque dans un monde tragique. Un homme grandiloquent et incompétent. Vous l'aurez compris, le personnage grandiloquent et incompétent, c'est ma petite spécialité. Comme d'autres, le soufflé au Grand Marnier.

Suburre, un meurtrier en qui suppure le mystère de la liberté dans un monde asservi à l'enchaînement des causes et des effets. Un gars en qui s'entrechoquent à tout moment un homme de droite qui croit au péché originel et un homme de gauche qui croit à la rédemption sociale. Un exemple illustre. Dans la vie, Marcel Proust était dreyfusard.

Dans le Côté de Guermantes, cela ne l'empêche pas de se moquer, non du dreyfusisme, mais de l'absolutisme d'un dreyfusard comme Swann. Dans son juste combat pour établir l'innocence de Dreyfus, Swann, nous dit Proust, aveuglement esthétique. Désormais, Swann déteste de bons auteurs qu'il vénérait auparavant. Pourquoi ?

Parce que ces auteurs sont antidreyfusards. Et il en glorifie d'autres, des médiocres, qu'il méprisait naguère. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dreyfusards.

Avec cette anecdote sur Swann, que nous dit Marcel Proust ? Pour pasticher un slogan politique, il nous dit que tout le monde déteste la littérature. À Chavignolles, en Normandie, on le savait depuis longtemps. Je cite Bouvard et Pécuchet : On n'aime pas la littérature.

La moralité de l'Art se renferme, pour chacun, dans le côté qui flatte ses intérêts. La littérature est un crime contre l'humanité. Un crime contre les certitudes de l'humanité. Un crime contre les ridicules de l'humanité.

Oui, tout le monde déteste la littérature. C'est une zone de non-droit. On ne peut pas compter sur elle. Elle nous tire toujours dans le dos.

Tout le monde déteste la littérature. Ne dit-elle pas sans cesse une chose et son contraire ? Elle pourrait faire sien cet alexandrin vieux de plus de trois siècles et qui semble avoir été frappé ce matin : Tout le monde déteste la littérature. Comment lui faire confiance ?

Elle n'est qu'un flot de matière ductile pétri par la première consonne qui danse. Tout le monde déteste la littérature. La littérature n'est pas une penseuse. C'est une twerkeuse.

Entre le son et le sens, elle a un problème d'allégeance. Elle aime le son en dépit du bon sens. Comme on aime Miss Provence. Elle fait ce que j'appelle la grève du sens.

Car le sens, à son sens, manque de consistance. Le son, le sens... Certes, on lui répète que l'un et l'autre s'ensemencent. Mais toujours elle préfère le son tout cru, pour ses faits de délinquance, ses effets de turbulence.

L'autre matin, dans la rue, j'ai vu une petite fille qui poursuivait avec fascination les bulles de savon que lui soufflaient ses parents. Une assez bonne allégorie, je crois, de la relation savonneuse qu'un écrivain noue avec les mots et que les mots nouent avec un écrivain... Avec le cinglant, pétaradant et tranchant Fou de Bourdieu, Fabrice Pliskin braque la rentrée littéraire.

Dans nos sociétés efficaces et véloces, il est nécessaire de faire de nouveau place à la fragilité, par Agathe Charnet. Prix du roman d'écologie 2026 : voici les 6 livres sélectionnés. Lauren Groff, écrivaine en résistance contre Trump : Si les gens comme moi fuient l'Amérique, alors qui va se battre ? Vous préférez lire plus tard cet article ?

Créer un compte permet d'enregistrer des articles à lire plus tard. Et pas que : vous pouvez profiter gratuitement de tous les articles offerts





lobs / 🏆 5. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fabrice Pliskin Littérature Roman Écriture Fragilité

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Thomas Pesquet marchera-t-il sur la Lune ? L’astronaute français veut 'clairement' faire partie de la missionIl estime que son expérience dans l'espace pourrait être 'utile' dans ce type de mission.

Read more »

La chronique de Fabrice Andrivon : 'la Vénus électrique', une comédie qui étincelle, signée Salvadori'La Vénus électrique', de Pierre Salvadori, à voir cette semaine à Marvejols et Saint-Chély-d’Apcher.

Read more »

Un barbecue 'mal maîtrisé': deux blessés dans un feu de végétation dans le JuraLundi 25 mai dans le Jura, deux hommes ont provoqué un feu de végétation après un barbecue raté. Ils se sont légèrement brûlés sur les avant-bras.

Read more »

Hydrogène : GCK dans la tourmente, la filière patine dans le transport terrestreSpécialiste de la mobilité décarbonée et du rétrofit hydrogène, l'auvergnat GCK vient d’être placé en redressement judiciaire. L'entreprise recherche un repreneur. C’est toute la filière qui traverse une phase incertaine, entre difficultés financières, industrielles et commerciales.

Read more »