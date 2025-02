Fabio Christen Triomphe au Tour de Murcie

Le Suisse Fabio Christen remporte le Tour de Murcie, devançant Aurélien Paret-Peintre. Une victoire qui s'ajoute aux succès de la famille Christen sur le circuit cycliste.

Le Suisse Fabio Christen (Q36.5) a remporté samedi le Tour de Murcie en dominant un petit groupe de favoris. Le Français Aurélien Paret-Peintre (Decathlon-AG2R La Mondiale), pris au dépourvu par le démarrage de Christen à 300 mètres de la ligne, a pris la deuxième place. Cette victoire s'ajoute aux succès de la famille Christen sur le circuit cycliste. Jan, le cadet de Fabio, avait déjà triomphé sur le trophée Calvia il y a deux semaines.

Aurélien Paret-Peintre, quant à lui, est le grand frère de Valentin, vainqueur de la dernière étape du Tour d'Oman mercredi. Le coureur de Q36.5, équipe qui compte déjà 5 victoires cette saison, a surpris un groupe de favoris en lançant le sprint à 300 mètres de la ligne. Réagi avec son habituelle force, Paret-Peintre, n'a pas pu rattraper son retard et a fini second, visiblement frustré à l'arrivée. Les équipes XDS Astana et UAE Emirates ont été très présentes dans le peloton de tête et dans le final du Tour. Les coureurs XDS ont pris les 4e, 5e et 6e places, tandis que ceux de UAE ont terminé 7e, 8e, 9e et 11e. Parmi les jeunes talents, Adrian Pericas, 18 ans, a terminé 9e, prouvant son immense potentiel. Nairo Quintana, 33 ans, a terminé 6e, illustrant la grande différence d'expérience entre les deux jeunes coureurs.





