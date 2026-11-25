L'ancienne actrice de Plus belle la vie, Fabienne Carat, révèle les raisons de son départ. Entre épuisement professionnel et besoin de vie personnelle, elle explique sa reconversion.

L'actrice Fabienne Carat met fin à une époque charnière de sa carrière en quittant le feuilleton emblématique de France 3, Plus belle la vie. Après plus de vingt ans d'interprétation du personnage de Samia Nassri, la comédienne a officialisé sa décision de rompre avec le plateau du Mistral pour privilégier sa santé mentale et son épanouissement personnel. Ce tournant majeur, survenu après seize saisons, marque la fin d'une longue collaboration avec la série télévisée.

Les raisons d'un départ instinctif

Dans une interview accordée à la plateforme YouTube Jordan de Luxe et diffusée le 20 novembre 2026, Fabienne Carat a livré les détails intimes de sa rupture avec la série. Elle qualifie cette prise de décision d'une impulsion liée à une force inconsciente, soulignant qu'elle a ressenti la nécessité absolue de changer de rythme de vie. L'actrice explique avoir été poussée par un besoin vital de se poser, après des années passées en déplacement constant pour les tournages.

Also read Noël à Albi : près de 40 chalets pour un marché plus grand et plus gourmand

La comédienne décrit cet état comme un épuisement silencieux, un burn-out intérieur qui ne se manifestait pas par des crises spectaculaires mais par une fatigue profonde. Elle précise avoir eu un flash de conscience qui s'est rapidement confirmé, lui indiquant qu'il était temps de mettre un terme à cette période intense de sa carrière. Cette intuition a été le catalyseur principal de son départ brutal mais nécessaire.

Un épuisement professionnel lourd de conséquences

Fabienne Carat revient sur l'intensité de sa vie professionnelle durant sa période à Marseille. Elle estime avoir passé quinze ans à voyager sans jamais prendre le temps de vivre une vie de comédienne stable à Paris. Cette mobilité constante l'a empêchée de s'ancrer dans une routine personnelle, créant un décalage entre sa vie professionnelle exigeante et son besoin de stabilité familiale et sentimentale.

Advertisement

À l'approche de la quarantaine, la comédienne a ressenti le besoin impérieux de redéfinir les priorités de son existence. Le personnage de Samia Nassri, incarné depuis 2005, avait rapidement conquis les téléspectateurs grâce à une prestation marquante. Cependant, la longue durée du rôle a fini par peser sur l'actrice, qui a dû faire face à un sentiment d'ennui et de stagnation créative.

La réalité financière d'une carrière à la série

Malgré l'épuisement ressenti, la carrière de Fabienne Carat à Plus belle la vie a été financièrement stable et confortable. L'actrice a révélé percevoir un salaire mensuel de 10 000 euros pendant son passage dans la série. Ce revenu était composé d'un minimum garanti mensuel, qualifié de très confortable, auquel s'ajoutaient des complémentaires en fonction du volume de travail et de la présence dans les intrigues principales.

La comédienne précise que les revenus variaient selon la charge de travail et la participation aux épisodes spéciaux comme les prims. Cette structure de rémunération, bien qu'attirante, n'a pas suffi à compenser le coût humain du métier. D'autres acteurs de la série, comme Laurent Kérusoré, ont confirmé des rémunérations similaires, entre 10 000 et 12 000 euros par mois, soulignant la standardisation des salaires pour les comédiens récurrents.

Une nouvelle chapter et un bilan mitigé

Fabienne Carat, sortie de l'hôpital après un pneumothorax en novembre 2026, semble avoir retrouvé une forme de sérénité. Son départ laisse une place vide dans l'histoire de Samia Nassri, interprétée de la saison 1 à la saison 18. La comédienne souhaite aujourd'hui se concentrer sur sa vie personnelle et maternelle, après avoir élevé sa fille Céleste seule.

Advertisement

Le feuilleton de France 3 continue de voir défiler ses acteurs, avec des départs réguliers comme celui de Franck Sémonin ou de Faradj Vaziri. Fabienne Carat laisse derrière elle un héritage télévisuel important, mais choisit maintenant de tourner la page. Sa décision illustre les défis persistants rencontrés par les comédiens de séries longue durée face à l'usure de la répétition et au besoin de reconnaissance personnelle.