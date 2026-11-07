Fabien Roussel : Programmes et Unity pour Gauche 2027

Le candidat communiste Fabien Roussel détaille ses propositions économiques et son appel à la unity de la gauche face au président Macron.

La campagne présidentielle s'intensifie alors que Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste Français, clarification sa position stratégique face aux divisions internes à la gauche. Le dirigeant communiste affirme sa volonté de rester strictement concentré sur le programme politique que son mouvement souhaite défendre. Pour lui, l'objectif prioritaire demeure la construction d'une force capable de l'emporter aux prochaines échéances électorales, quitte à laisser de côté les conflits personnels.

Unité de la gauche face aux divisions

Fabien Roussel explique que la réussite électorale de la gauche dépend fondamentalement de sa capacité à montrer une image plus forte et plus unie. Il refuse d'entériner les querelles de personne qui caractérisent parfois le paysage politique de gauche. Sa stratégie repose sur une concentration absolue des efforts autour des idées et des propositions concrètes plutôt que sur la polémique interne. Cette posture vise à restaurer la crédibilité du camp progressiste auprès des électeurs.

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Crise des relations avec La France Insoumise

Les tensions sont particulièrement palpables concernant le soutien apporté par certains députés communistes à Jean-Luc Mélenchon. Fabien Roussel qualifie cette dynamique de manque d'élégance politique, soulignant l'absence de communication directe. Il regrete notamment qu'aucun coup de fil ne soit intervenu pour prévenir ou discuter de ces orientations. Cette rupture de dialogue reflète une incompréhension profonde entre les structures partisanes et leurs élus respectifs.

Critiques envers la politique présidentielle

Le candidat du PCF ne se prive pas de critiquer la gestion actuelle du pays par Emmanuel Macron. Il dépeint le chef de l'État comme un serviteur zélé des plus riches et des institutions bancaires. Cette accusation vise à dénoncer ce qu'il perçoit comme un alignement des politiques publiques sur les intérêts financiers plutôt que sur le bien commun. Ce jugement sévère structure son argumentaire pour appeler au changement de cap démocratique.

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Propositions économiques et sociales concrètes

Sur le plan économique, Fabien Roussel propose des mesures tangibles pour améliorer le pouvoir d'achat. Il plaide pour un coup de pouce immédiat sur le SMIC couplé à une indexation des salaires. Cette double approche vise à protéger les revenus des travailleurs contre l'inflation tout en assurant une progression durable. Il s'agit de briser le cercle vicieux de la précarité par des mécanismes structurels pérennes.

Réformes structurelles et baisse de la TVA

Concernant l'énergie, une majorité de députés communistes ont déjà demandé la baisse de la TVA. Cette initiative vise à réduire les factures des ménages et des entreprises confrontés à la hausse des coûts. Parallèlement, le candidat communiste défend l'abrogation du dispositif Parcoursup. Il soutient que le système éducatif a fonctionné sans cette plateforme auparavant et que sa suppression permettrait de revenir à une logique plus simple et plus équitable pour l'orientation des étudiants.

Appel à l'action contre la crise sociale

Face à la crise sociale actuelle, Fabien Roussel insiste sur la nécessité de passer à l'action. Il refuse le symbolisme vide et exige des actes concrets pour répondre aux attentes de la population. Sa rhétorique appelle à transformer les aspirations en réformes législatives et administratives. L'objectif est de démontrer une volonté politique ferme de protéger les populations vulnérables.